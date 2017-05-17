KANDAZOĞLU: "ANKARA AMATÖR SPOR AİLESİ İÇİN HER ŞEYE VARIZ"

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda tekrar başkanlığa seçilen Murat Kandazoğlu: "Şahsıma ve Yönetim Kurulumuza duyduğunuz güveni asla boşa çıkartmayacağız.Hep birlikte daha ileri gideceğiz"

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Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Toplantı Salonu'nda yapılan Genel Kurul’da Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Genel Kurulu yönetmek üzere divan oluşturuldu.

Divan başkanlığına Hatip Çopur ve divan üyeliklerine Mustafa Batur, Yusuf Bostancı, Cem Han getirildi.

Genel Kurul’a TASKK Onursal Başkanı Rıza Sümer, TASKK Onur Kurulu Üyesi Oktay Yücel, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Ersan, İl Hakem Kurulu Başkanı Sürhat Müniroğlu, TÜFAD Genel Sekreteri Tahir Çopur, Saha Komiserleri Derneği Ankara Şubesi adına Dilaver Gürbüz ve delegeler katıldı.

Genel kurula tek aday olarak giren mevcut başkan Murat Kandazoğlu, 197 delegenin katıldığı Genel Kurul’da kullanılan 167 oyun tamamını alarak bir kez daha başkanlığa seçildi.

Genel Kurul’da geçen üç yıllık süreçte gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayan bir sinevizyon gösterisi yapıldı.

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“Artık daha çok çalışma zamanı”

Kandazoğlu, yaptığı konuşmada, katılan herkese teşekkür ederek, " Artık daha çok çalışma zamanı. Biz Ankara Amatör Spor Ailesi için her şeye varız. Ailemizden, sevdiklerimizden çaldığımız vakitleri Amatör Spor’a harcıyoruz. Çünkü biz bu işin dertlisiyiz, sevdalısıyız. Bu sevda uğruna yeni yönetimimizle birlikte daha özverili çalışmalar yürüteceğiz. Bir kez daha benden desteklerini esirgemeyen tüm katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum.Şahsıma ve Yönetim Kurulumuza duyduğunuz güveni asla boşa çıkartmayacağız.Hep birlikte daha ileri gideceğiz. Ağır bir sorumluluk. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. İnşallah yeni ekiple beraber bunun üstesinden geleceğimize inanıyoruz. İşimiz çok. Özellikle tesis konusunda sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıları bir an önce çözebilmek için hemen işe başlamalıyız." diye konuştu.

TFF Genel Sekreteri Adnan Ersan, Ankara ASKF Önceki Başkanlarından Oktay Yücel ve TASKK Onursal Başkanı Rıza Sümer ile Habertürk Gazetesi Spor Şefi Ali Öcal birer konuşma yaparak Kandazoğlu ve ekibine yeni yönetim döneminde başarı dileğinde bulundular.

TFF Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Ersan , “Ankara ASKF’nin faaliyetlerine baktığımızda dolu dolu geçen bir dönem görüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Amatör futbol organizasyonlarında U 19’dan U 13’e kadar Türkiye Şampiyonaları düzenliyoruz. En güzel istatistikleri de burada görüyoruz. İllerin başarılarını bu organizasyonlarda görüyoruz. Ankara maalesef bu konuda biraz geri. Geri olması kulüplerimizin veya çocuklarımızın başarısız olmasından değil. Geri olmasının bir tek nedeni var Ankara’da tesislerin azlığı.” şeklinde konuştu.

Ankara ASKF önceki başkanlarından Oktay Yücel ve TASKK Onursal Başkanı Rıza Sümer’le birlikte Ankara ASKF Başkanı Murat Kandazoğlu’na bir plaket taktim ettiler.

Oktay Yücel,” Bu topraklar benim için çok değerli. Bu topraklarda 1974’te kurulan bir federasyon var. Federasyonda çok değerli insanlar görev aldı. Bu değerli insanları unutmamalıyız. 1974 yılında yakılan çoban ateşine bir nefes vermek dileğiyle birlik beraberlik mesajı vermek istedik.” dedi.

Onursal Başkan Rıza Sümer ise kahraman arkadaşlarım diye hitap ederek, “ Yaşamımın sonuna kadar burada sizlerle beraberim. Sizleri bugün burada birlik beraberlik içinde görmek büyük mutluluk. Başarılar diliyorum. Bunu sürdürün.” dedi.

“Bize saha lazım, bize tesis lazım”

Ali Öcal ise Ankara’yı yönetenlerin ve belediye başkanlarının genel kurula gelmemesini eleştirip, amatör futbola Başkent Ankara’ya yakışır bir format atılması gerektiğine dikkat çekerek, “ Başkent’e uygun bir amatör futbol formatı atmazsak bizi çok kötü günler bekliyor. Birlik ve beraberlik içinde güçlü olmak zorundayız. Tesis sorununun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bu yönetim bir milat olmalı. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 50 adet saha yapılacağını açıkladı. Bizler buna nasıl dahil olacağız. Bu 50 sahaya talip olmamız lazım. Bize saha lazım bize tesis lazım. Bu 50 saha için bugünden harekete geçelim” diye konuştu.

Ankara ASKF’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

Başkan: Murat Kandazoğlu

Yönetim Kurulu Üyeleri: Abdullah Abunar, Bayram Yüksel, Ahmet Buran, Engin Bozkaya, Bayram Akyer, R. Ali Er, Mustafa Yıldız, Yusuf Kılınç, Hasan Kartal, Levent Kızılalp, Halil Turhan, Yaşar Çelebi, Osman Nuri Okumuş, Mehmet Deveci, Soner Cengiz, Ali İhsan Ceylan, Vahide Akdemir, Emrah Kaya, Fikri Özçelik, Ahmet Yılmaz

Denetim Kurulu Üyeleri: Kadir Özdemir, Fahrettin Gün, Orhan Tarı, Mehmet T. Avcı, Müslüm Arslan, Hikmet Eke, Hüseyin Yüce

Disiplin Kurulu Üyeleri: İbrahim Şahin, Mustafa Kemal Özel, Tacettin Tuncay, Kadir Sezer, AV.Ahmet Ahi, Ümit Güçlü, Necati Özden.