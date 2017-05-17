OSMANLISPOR'DA "YAŞ" SORUNU BAŞLADI

Osmanlıspor, 2 sezon içinde çok önemli başarılar elde etti. Özellikle geçen yıl Süper Lig’de yakalanan istikrar ve UEFA Avrupa Ligi’nde gelinen nokta futbolseverlerin takdirini kazandı.

Son 4 maçında 1 gol atan kalesindeki 5 gole ise engel olamayan Osmanlıspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını hızlandırdı. Geçen yıl 31 hafta sonunda ligde 48 puanla 5. sırada yer alan Yeniçeriler, bu sezon aynı süreçte 38 puan topladı...

Osmanlıspor, 2 sezon içinde çok önemli başarılar elde etti. Özellikle geçen yıl Süper Lig’de yakalanan istikrar ve UEFA Avrupa Ligi’nde gelinen nokta futbolseverlerin takdirini kazandı.

Ampute futboluna ve altyapıya önemli yatırımlar yapan Başkent ekibinde elde edilen başarıların bazı sebepleri vardı. Birincisi kurulan tecrübeli ve yetenekli kadronun kaliteli bir teknik heyete emanet edilmesiydi. İkincisi kurulan aile ortamında gösterilen sabır. Üçüncüsü ise vazgeçilmeyen birliktelik oldu. Yönetimden başlayan sistem, kulüpteki tüm görevlilere kadar uygulandı. Neticede geçen yıl Osmanlıspor, 31 hafta sonunda topladığı 48 puanla 5. sırada yer aldı. 13 kez kazanan, 9 beraberlik alan Yeniçeriler, bu süreçte 9 kez de mağlup oldu. 47 gol atan başkent ekibi, kalesinde ise 30 gole engel olamadı. Peki bu sezon ne oldu? Mor-sarılı ekip, 31 hafta sonunda yine 9 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Yani 4 galibiyet daha az aldı. Sahadan 11 defa 1 puanla ayrıldı, 11 kez de mağlup oldu. 36 golle rakip fileleri havalandıran Osmanlıspor, kalesinde ise 37 gol gördü.

Bu tabloya ve takımın genel durumuna bakınca bir şeylerin değiştiğini görüyoruz. Aslında takım tecrübeli bir teknik heyetten başka bir tecrübeli ekibe teslim edildi. Ara transfer döneminde çok fazla takviye yapılmadı. Takıma kazandırılan ve çok da etkili bulmadığım 32 yaşındaki Luiz Carlos ile ligimizin en etkili hücum futbolcularından biri olabileceğini düşündüğüm 24 yaşındaki Bifouma, takıma beklenen katkıyı sağlayamadı gibi görünüyor. Gelecek sezon daha etkili olabilirler.

Ancak en büyük gerçek ‘takımın yorulması’. Savunma bölgesindeki futbolcuların ileri yaşta olması da zihinsel yorgunluğu arttıran diğer bir etken olabilir. Sezona çok erken başlayan, yoğun bir kamp dönemi ve maç programı olan mor-sarılılar gelinen noktada hedeflerden de uzaklaşınca sahada beklenen performansını gösteremez oldu.

Hücumda durgunlaştı

Rakibini rahatsız eden, hatta futboluyla tabiri caizse döven Yeniçeriler, hücumda da durgunlaştı. Az gol atan, bulduğu fırsatları da değerlendiremeyen Osmanlıspor için puan kayıpları kaçınılmaz oldu.

Geldiği birkaç hafta takımın dizilişinde değişiklik yapmayan Hamza hoca, takıma dokunuşlar yapmaya başladı. Hakkıdır, onun da kafasında bir oyun planı var. Daha önceki kulüplerde oynattığı sistemi düşünecek olursak, Osmanlıspor’un içinde bulunduğu geçiş süreci takımda kalacak-gidecek isimleri de belirleyecektir.

Sonuçta gelecek sezon Hamza Hamzaoğlu ve öğrecileri için daha iyi bir yıl olacaktır diye düşünüyorum. Genç yerli yetenekler ile kadro derinliği arttırılır, birkaç da nokta transfer yapılırsa yine Avrupa kupalarını hedefleyen bir Osmanlıspor izleriz. En büyük umut verilen mücadele ve kulüpteki aile ortamı.

Sezon Galatasaray, Rizespor ve Beşiktaş maçları ile son bulacak. Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş maçları, rakiplerin hedefleri açısından zorlu geçecektir.