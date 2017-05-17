YİĞİNER: "ANKARA'YA KATACAĞIMIZ DEĞERİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Hakkımız olanı, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Şehre kattığımız, katacağımız değerin karşılığını istiyoruz." dedi.

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü, SMS kampanyasını başlattı

TFF 1. Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'nde kulüp yönetim kurulu, 20 milyon lira kaynak sağlamak için SMS kampanyası başlattı.



Kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen basın toplantısıyla SMS kampanyasını duyurdu.



İhtiyaç duydukları kaynağı sağlamak için SMS kampanyası düzenleme kararı aldıklarını dile getiren Yiğiner, operatörler Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ile anlaşma yaptıklarını söyledi.



Başkan Yiğiner, başkent ekibine destek olmak isteyenlerin Turkcell'de 3910, Vodafone ve Türk Telekom'da 1910'a "Yalnız Değilsin Ankaragücü" yazıp SMS göndererek, 10 TL bağışta bulunabileceklerini dile getirdi.



Ekonomik açıdan tablonun iç açıcı olmadığını vurgulayan Yiğiner, "Biz daha ulusal lisans müracaatımızı yapamamışız. Kulübümüzün 20 milyon liraya ihtiyacı var." dedi.



Tüm Ankaralıların kampanyaya katılmasını arzu ettiklerini belirten Yiğiner, "Daha ciddi yardım etmek isteyen taraftarımız için de banka hesabı açtık. Ankaragücü camiasının büyüklüğüne yakışır bir destek olmalı. Gün fedakarlık yapma günü. Bu kampanyayla 20 milyon lira toplayabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü'nden Gökçek'e: "Sözünü tut"



"Bu mücadeleyi bırakmayacağız"



Başkan Yiğiner, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in açıklamalarına atıfta bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Malumunuz şampiyon olduk. Güzel de kutladık, eğlendik ama onun akabinde kulübe destek istediğimiz andan itibaren kulübün yöneticilerinin değişmesi gerektiğini, özellikle başkanın, benim değişmem gerektiğini belirttiler. Şampiyonluk kutlamasında 30-40 bin taraftarımızın önünde bir oylama yaptık. 30-40 bin taraftarımız bize, 'Siz devam edin.' dedi. Görünen o ki camia bu yönetiminden memnum. Dolayısıyla biz bu mücadeleyi bırakmayacağız."



"Yönetim olarak sırtımızın sıvazlanmasını isterdik." diyen Mehmet Yiğiner, "Kıt imkanlarla mücadele ederek, çok çalışarak bu başarıyı elde ettiğimizi düşünüyorum. Camia olarak bir ödül beklerdik. 20 milyon liraya ihtiyacımız var. İlk aday olduğumuzda, bu takımı Süper Lig'e çıkaracağımızın sözünü verdik. Dolayısıyla bu takım Süper Lig'e çıkmalı. Bunun mücadelesini hep birlikte vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Yiğiner, şehrin önde gelenlerinin ve siyasetçilerin, taraftarın sevgisine duyarsız kalmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:



"Şehrin dinamikleri, yerel yönetimler ve siyaset yapanlar, bu büyük kitleyi göz ardı etmemeliler. Artık siyasetçilerin de bu anlamda ciddi adım atmaları gerekiyor. Hakkımız olanı zaten alacağız. Biz sadece yerel yönetimlerden, belediyeler ve siyasetçilerden yardım talep ettik, şahıslardan değil. Şahıslara zaten kulübü vermeyi düşünmüyoruz. O zemin de zaten oluşmadı. Mesela bu sezon forma reklamımız boştu. Belediye şirketlerinden reklam alalım dedik. Fakat bizim teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla kulübü başkasına devretme zeminimiz de oluşmadı."



Görevi bırakmaları için algı oluşturulmaya çalışıldığını savunan Yiğiner, "Biz bu sezon ne olursa olsun devam edeceğiz. Algı oluşturuyorlar; 3 maç geçtikten sonra 4. maç taraftar, 'Yönetim istifa der.' diye. Ben de çok korktum. Biz Ankaragücü'nü yaşatmanın peşindeyiz. Samimiyetle şuraya 20 milyon lira koyalım, kadromuzu güçlendirelim." şeklinde konuştu.

İLİŞKİLİ HABER Melih Gökçek'ten Ankaragücü yönetimine cevap!



"Hakkımız olanı istiyoruz"



Melih Gökçek ile görüştüklerinde 20 milyon liraya ihtiyaçları olduğunu söylediklerini aktaran Mehmet Yiğiner, "Geçen ayki meclisten bize 5-10 milyon lira kaynak çıkmış olsaydı... Bu kaynak Ankaralıların kaynağı. Ankara halkının parasını istiyoruz, şahıslarla işimiz yok. Hakkımız olanı, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Şehre kattığımız, katacağımız değerin karşılığını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Hiçbirimiz dilenci değiliz." diyen Yiğiner, şunları kaydetti:



"Borcun kimden kaldığını herkes çok iyi biliyor. Buna rağmen biz işin oralarında değiliz. Sadece iyi niyetle kulübümüz yaşasın istiyoruz. İnsanlar, özlemle Ankaragücü'nün tekrar Süper Lig'e yükselmesini istiyor. İvedilikle kaynak bulup, öncelikle ulusal lisansımızı alacağız. Sonra futbolcu ailesine, FIFA'ya, personelimize olan borçlarımızı ödeyeceğiz. Yeni bir ekiple, takviyelenmiş daha güçlü ekiple TFF 1. Lig'e başlamamız lazım. Belediye önümüzdeki meclisinde bize yapacağı yardımı yaparsa, tüccarı, esnafı, iş adamları hep birlikte bu 20 milyon lirayı toplarsak, bundan önceki sezonlardan daha rahat edeceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki sezon daha güçlü ekiple yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Hiçbir şey olmasa bile biz taraftarımızla, camiamızla, esnafımızla bu yola devam edeceğiz."



"İletişim kanalını açık tutacağız"



Gökçek ile iletişim kapılarını açık tutacaklarının altını çizen Yiğiner, gereken desteğin sağlanmaması halinde ise kendi başlarının çarelerine bakacaklarını söyledi.



Yiğiner, MKE Ankaragücü camiasının küçümsenmemesi gerektiğine işaret ederek, "Kırmadan, dökmeden samimi bir destek bekliyoruz. Neticesinde bir şey olmayacağını anlarsak, göbek bağımızı kendimiz keseceğiz." ifadelerini kullandı.

İLİŞKİLİ HABER Mesut Akgül'den Ankaragücü'ne maddi yardım sözü



Yardıma şu an ihtiyaçları olduğuna dikkati çeken başkan Yiğiner, sözlerini şöyle tamamladı:



"(Borçlarını ödeyemesin, takım dağılsın, ondan sonra ben yardım ederim.) Bunu ilkokula giden talebe yemez. Sen eğer bugün bu yardımı yapmıyorsan, geçen ay yapmadıysan, üç ay içinde de yapmayacaksan amacın ne? Amacın Ankaragücü'nü kurtarmak mı? Ankaragücü'nü kurtaracak insanlar zamanında desteğini olur. Tüm Ankaralıların zekasıyla dalga geçer gibi yaparsanız bu olmaz. Yemiyoruz ama hepimiz bir ay daha safa yatalım."



Öte yandan, toplantıya katılan basın mensupları da SMS kampanyasına katılarak, MKE Ankaragücü'ne destek oldu.



MKE Ankaragücü'ne destek vermek isteyenler ayrıca TR20 0001 2009 4110 0010 2605 83 (TL hesabı) IBAN numarasına nakit bağışta bulunabilecek.