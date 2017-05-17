ANKARAGÜCÜ, SMS KAMPANYASINI BAŞLATTI

Yalnız Değilsin Ankaragücü,

2016-2017 sezonunda büyük zorlukları yenerek Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grupta şampiyon olarak TFF 1.Lig’e yükselmenin gururunu hep beraber yaşadık.

107 yıllık tarihi ile Türk Sporuna sayısız sporcular kazandıran Kulübümüz geçmişten gelen borçlar sebebi ile ekonomik yönden sıkıntılı süreçten geçmektedir.

Kulübümüzün eskiden olduğu gibi hak ettiği Süper Ligde yer alması, güçlü bir kadro oluşturması, borçlarının ödenebilmesi ve başarının devamlılığının sağlanabilmesi adına, siz değerli taraftarlarımızın, esnaflarımızın, iş adamlarımızın ve halkımızın Kulübümüze nakdi ve SMS sistemi ile bağış yapabilmeleri için kampanya düzenlenmiştir.

Asırlık çınarın yaşaması ve hak ettiği Süper Lig’de yerini alması adına herkesin bu kampanyamıza destek vermesini bekliyoruz.

Saygılarımızla, Kamuoyuna duyurulur.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü

Yönetim Kurulu

NAKİT BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN BANKA HESABI

Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi

Şube Kodu : 0411

Hesap No : 0411-10260583

İban no : TR20 0001 2009 4110 0010 2605 83 (TL Hesabı)

Hesap Adı : MKE Ankaragücü Gençlik Spor Kulübü

VODAFONE HATTI KULLANANLAR İÇİN SMS KAMPANYASI

1910 nolu numaraya “Yalnız Değilsin Ankaragücü” yazıp göndererek

10,00 TL (On TL) bağışlamış olacaktır.

Sadece Vodafone aboneleri için geçerli.

TURKCELL HATTI KULLANANLAR İÇİN SMS KAMPANYASI

3910 nolu numaraya “Yalnız Değilsin Ankaragücü” yazıp göndererek

10,00 TL (On TL) bağışlamış olacaktır.

Sadece Turkcell aboneleri için geçerli.

TELEKOM (AVEA) HATTI KULLANANLAR İÇİN SMS KAMPANYASI

1910 nolu numaraya “Yalnız Değilsin Ankaragücü” yazıp göndererek

10,00 TL (On TL) bağışlamış olacaktır.

Sadece Telekom (Avea) aboneleri için geçerli.

Bağış Kampanyası Ankara Valiliği’nin 17.03.2017 tarihli ve 74071012-478.01.01/12782 sayılı izniyle düzenlenmiştir."