Kocaman: "Şehir adına gerçekten çok sevinçliyim"
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KOCAMAN: "ŞEHİR ADINA GERÇEKTEN ÇOK SEVİNÇLİYİM"

Kocaman: "Şehir adına gerçekten çok sevinçliyim"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek finale yükselen Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, mutlu olduğunu söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek finale yükselen Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, mutlu olduğunu söyledi. "Sezon başlarken temel amaçlarımızdan birisi 52. maçı görmekti, o da finaldi. Güzel bir pozisyon yakaladık ve finali gördük" diyen Kocaman, finalde de hangi takım gelirse gelsin kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelelerinden dolayı futbolcularını tebrik etti.

Teknik direktör Kocaman'ın değerlendirmesi şöyle:

"Sezon başlarken temel amaçlarımızdan birisi 52. maçı görmekti, o da finaldi. Güzel bir pozisyon yakaladık ve finali gördük. Bunu başardığımız için mutluyuz. Şehir adına da gerçekten çok sevinçliyim. Finali çok istiyorlardı. Bugün de harika bir atmosfer oluşturdular ve destek verdiler. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Finalde de hangi takım olursa olsun kazanmak istiyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız."

Kalacak mı, gidecek mi?

Kocaman, bir basın mensubunun "On binlerce Konyaspor taraftarı takımda kalıp kalmayacağınızla ilgili sizden birkaç cümle bekliyor, ne söylemek istersiniz?" sorusuna cevap vermedi.
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