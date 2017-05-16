ECZACIBAŞI VİTRA'DAN NESLİHAN'A VEDA

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, 7 sezondur formasını giyen ve kaptanlığını yapan Neslihan Demir Güler'e, Galatasaray'a transferinin ardından veda etti.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Neslihan için övgü dolu ifadeler kullanılırken, menajer Nalan Ural'ın görüşlerine de yer verildi.

Ural, tecrübeli voleybolcu için "Neslihan sadece oyunculuğuyla değil, kişiliğiyle de dünya çapında çok özel bir sporcu. Gerek Türk voleyboluna gerekse de kulübümüze katkıları unutulmaz. Neslihan her zaman bu ailenin bir parçası olacak. En büyük arzumuz, jübilesini de Eczacıbaşı VitrA forması altında yapması." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşleri yer alan Neslihan ise kariyerine başka bir kulüpte devam etme kararı aldığını belirterek, "Böylelikle genç arkadaşlarım daha fazla forma şansı bulacak ve inanıyorum ki, bu şansı bulduklarında voleybol dünyası yeni yıldızlar kazanacak. Onların başarılarına şahit olmak da, benim için büyük bir mutluluk kaynağı olacak. Dünyanın en saygın ve en başarılı kulüplerinden birinde 7 sezon forma giymek, kaptanlığını yapmak, bu forma altında Avrupa ve dünya şampiyonluğu kupalarını kaldırmak, kariyerimdeki en unutulmaz anlardı. Eczacıbaşı VitrA yöneticilerine ve tüm oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.