KUPADA İLK FİNALİST ATİKER KONYASPOR

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Atiker Konyaspor, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek finale yükselen ilk ekip oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Atiker Konyaspor, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek finale yükselen ilk ekip oldu. Konya temsilcisi, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında turu geçecek takımla finalde rakip olacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibine galibiyeti ve turu getiren golleri 17. (pen.) ve 57. dakikalarda Bajic kaydetti.

Kasımpaşa'da Turgut Doğan Şahin, 90. dakikada Hora ile girdiği ikili mücadelede maçtaki ikinci sarı kartı ve ardından da kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL: 16. dakikada Douglas'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkteki defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. Ceza yayı çizgisine yakın bir noktada meşin yuvarlakla buluşan Ömer Ali Şahiner'in şutunda, kaleci Ramazan Köse topu güçlükle çeldi. Meşin yuvarlağı ceza alanında önünde bulan Ali Çamdalı'nın vuruşunda top Kasımpaşalı futbolcu Veigneau'nun eline çarpınca hakem Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. 18. dakikada atışı kullanan Bajic, Atiker Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

36. dakikada orta sahadan atılan pasta topla ceza sahasında buluşan Turgut Doğan Şahin'in plase vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

40. dakikada Skubic'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Fofana'nın vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

GOL: 57. dakikada Atiker Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Bajic'in pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Ali Şahiner'in plase vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahasında dönen topu önünde bulan Bajic, defans oyuncularını geçerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 2-0

62. dakikada rakiplerini çalımlayarak soldan ceza sahasına giren Fofana, topu ön direkteki Bajic'e çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

74. dakikada Hadziahmetovic'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Bajic'in şutunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

90. dakikada Kasımpaşa'da Turgut Doğan Şahin, Hora ile girdiği ikili mücadelede maçtaki ikinci sarı kartı ve ardından da kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Müsabakayı Atiker Konyaspor 2-0 kazandı.

Atiker Konyaspor: 2 - Kasımpaşa: 0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Volkan Fındıklı, Ali Turan, Douglas, Ali Çamdalı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 69 Milosevic), Hadziahmetovic, Fofana (Dk. 82 Selim Ay), Bajic (Dk. 89 Hora)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak (Dk. 46 Guanca), Sadiku, Pavelka (Dk. 59 Tunay Torun), Castro, Eduok (Dk. 59 Batuhan Altuntaş), Turgut Doğan Şahin

Goller: Dk. 18 (Penaltıdan) ve 57 Bajic (Atiker Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 17 Veigneau, Dk. 32 Castro, (Kasımpaşa), Dk. 45 Skubic, Dk. 55 Douglas, Dk. 87 Jonsson, Dk. 90 6 Hora (Atiker Konyaspor)