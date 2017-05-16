Konyasporlu taraftarlardan 4 boyutlu koreografi
﻿
Site İçi Arama
﻿

KONYASPORLU TARAFTARLARDAN 4 BOYUTLU KOREOGRAFİ

Konyasporlu taraftarlardan 4 boyutlu koreografi

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Atiker Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi, ev sahibi takım taraftarlarının tribünde sergilediği koreografi ilgiyle izlendi.

253 Okunma

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Atiker Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi, ev sahibi takım taraftarlarının tribünde sergilediği koreografi ilgiyle izlendi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabakanın seremonisi öncesinde, Atiker Konyasporlu taraftarların kuzey kale arkası tribünde hazırladıkları 4 boyutlu koreografi dikkati çekti.

Dört boyutlu olarak hazırlanan hareketli koreografide, Atiker Konyaspor forması giyen bir futbolcunun, elindeki bowling topunu yuvarlayarak Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarını temsil eden renklerdeki labutları devirmesi canlandırıldı.

Yine aynı tribünde, "Yüreğinle oyna, yık hegemonyayı" yazılı pankart açıldı. Doğu tribününde ise yeşil-beyaz kartonlarla Konyaspor'un kuruluş tarihine göndermede bulunularak, "Since 1922" yazısı oluşturuldu. Ayrıca bu tribüne, "Konyaspor geliyor bak, bir gün elbet şampiyon olacak" yazılı pankart asıldı.
Kocaman: "Şehir adına gerçekten çok sevinçliyim"
Kupada ilk finalist Atiker Konyaspor
Kupada hakemler belli oldu
Kayserispor - Konyaspor maçının ardından
Kayserispor 2 - Atiker Konyaspor 1
Kayserispor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿