YALÇIN AYHAN'IN 400. MAÇ HEYECANI

Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan, turuncu-lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 17 Mayıs Çarşamba günü Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelede forma giymesi halinde, Türkiye'deki 400. maçına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'de 341, Ziraat Türkiye Kupası'nda 38 ve TFF 1. Lig'de 20 karşılaşmaya çıkan 35 yaşındaki futbolcu, toplam 399 maçı geride bıraktı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 5 maçlık cezası Tahkim Kurulu tarafından 3 maça düşen ve bu cezasını çeken Yalçın'ın, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün verdiği kadro dışı kararı da kulüp yönetimince kaldırılmıştı.

Yalçın Ayhan, takımının ligde oynadığı Beşiktaş, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçları ile Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılan ilk karşılaşmada forma giyememişti.

Altyapıya Beşiktaş'ta başladı

Futbol kariyerine 1998'de Beşiktaş altyapısında başlayan Yalçın Ayhan, 1999'da transfer olduğu İstanbulspor'da 31 Ocak 2002'de profesyonelliğe geçti.

İstanbul ekibinde 4 yıl forma giyen, bu süre zarfında 1 yılını Dardanelspor'da kiralık olarak geçiren Yalçın, 2005-2006 sezonu başında Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Sarı-kırmızılı takımda umduğunu bulamayan deneyimli futbolcu, sırasıyla Kayseri Erciyesspor, Sakaryaspor, Manisaspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Gaziantepspor, Orduspor ve Kasımpaşa formalarını da giydi.

İkinci şampiyonluğunu kazanmak istiyor

Medipol Başakşehir'de 3. sezonunu geçiren savunma oyuncusu, kariyerindeki ikinci şampiyonluk sevincini yaşamayı hedefliyor.

Yalçın Ayhan, yalnızca 5 maç forma şansı bulduğu Galatasaray'daki döneminde şampiyonluk kupasını havaya kaldırmıştı.

Son 8 sezonda 30 maçın altına düşmedi

Yalçın, futbol kariyerinde istikrarlı görüntüsü ile de dikkati çekiyor. Deneyimli oyuncunun, son 8 yılda her sezon ligde ve kupada toplam oynama sayısı 30 maçın altına düşmedi.

Bu sezon ligde ve kupada toplam 27 maça çıkan Yalçın Ayhan, 3 karşılaşmada daha forma giymesi halinde bu serisini 9 yıla çıkarmış olacak.

A Milli Takıma ilk kez seçildi

Kariyerinin en başarılı sezonlarından birini geçiren deneyimli futbolcu, Kasım 2016'da ilk kez 34 yaşındayken A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Türkiye'nin, Kosova ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçının aday kadrosunda yer alan Yalçın, forma giyme şansı ise bulamadı.

Yalçın Ayhan'ın oynadığı maçlar

Tecrübeli savunma oyuncusunun profesyonel kariyeri boyunca ligde ve kupada oynadığı maçlar şöyle: