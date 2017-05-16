BEŞİKTAŞ'IN ZORLU ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden lider Beşiktaş, zorlu şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.

Süper Lig'in 28. haftasında 7 puanla lider durumda bulunan ancak sonraki haftalarda Medipol Başakşehir'e yenilip, Fenerbahçe ile berabere kalan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e karşı 7 puanlık avantajını yitirdi ve son haftalarda büyük bir şampiyonluk rekabetin içine girmek zorunda kaldı.

Ligin 31. haftasında deplasmanda Bursaspor'un karşısına çıkan siyah-beyazlılar, 65. dakikada Cenk Tosun ve 90 5. dakikada Vincent Aboubakar'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 68'e çıkaran Beşiktaş, 66 puanla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir'in önünde liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş, rakibi karşısında 7 puan avantajını yitirmesiyle ilk kez 1994-1995 sezonunda 34 hafta olarak oynanmaya başlanan ligde en zorlu şampiyonluk mücadelesinden birini vermek zorunda kaldı.

Sivasspor'a karşı da zorlanmıştı

Beşiktaş, 1994-1995 sezonundan beri 34 hafta olarak oynanan ligde Medipol Başakşehir ile girdiği rekabetin benzerini 2008-2009'da Sivasspor'a karşı vermişti.

34 hafta olarak oynanan son 22 sezonda 5 kez şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlı ekip, 2008-2009'da Sivasspor ile zorlu bir şampiyonluk rekabetinin içinde yer almıştı.

Ligde 2008-2009 sezonunda Sivasspor ile şampiyonluk mücadele veren Beşiktaş, 31. haftada 62 puan toplayıp, 60 puanlı Sivasspor'un önünde lider durumda bulunuyordu. 32 ve 33. haftalarda 2 puanlık avantajını koruyan Beşiktaş, 34. haftada Denizlispor'u deplasmanda 2-1 yendi. Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Sivasspor, 66 puanda kalırken, 71 puana ulaşan Beşiktaş, son haftada şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyon takımlara karşı daha rahat

Beşiktaş, 34 hafta olarak oynanan ligdeki diğer 3 şampiyonluğuna daha rahat bir şekilde ulaşmıştı.

Ligde daha önce şampiyon olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında rahat bir görüntü veren siyah-beyazlılar, Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayamayan Sivasspor'a karşı olduğu gibi Medipol Başakşehir karşısında da en zorlu mücadelelerden birinin içine girdi.

Beşiktaş, 1994-1995'te 34 hafta olarak oynanmaya başlanan ligde, Trabzonspor ile rekabetinde 31. haftadan itibaren mücadeleyi rahat götürdü. Rakibine 31. haftada 5 puan fark atan siyah-beyazlı takım, 32. haftada farkı 7'ye çıkardı. 32. haftada 77 puana ulaşan Beşiktaş, 70 puanlı Trabzonspor ile yaptığı rekabette bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.

Galatasaray'a karşı da zorlanmadı

Beşiktaş, son 22 sezondaki en rahat şampiyonluk mücadelelerinden birini de Galatasaray'a karşı vermişti.

Siyah-beyazlı takım, 2002-2003 sezonunda Galatasaray ile verdiği şampiyonluk mücadelesinde 31. haftada rakibine 5 puan fark atmasını bildi. 32. haftada bu avantajını koruyan Beşiktaş, 33. haftada ikinci sıradaki Galatasaray'ı 1-0 yenerek farkı 8'e çıkararak sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Geçen sezon 3 puanla öndeydi

Siyah-beyazlı ekip, 34 hafta olarak oynanan 22 sezondaki son şampiyonluğunu geçen sezon alırken, 31. haftadan itibaren bu sefer Fenerbahçe'ye üstünlüğünü kabul ettirdi.

Ligin 31. haftasında 73 puanda bulunan ve 70 puanlı Fenerbahçe'nin önünde yer alan Beşiktaş, 32. haftada farkı 6'ye çıkarmayı başardı. 33. haftada da kazanan siyah-beyazlı takım, sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğu elde etti.

Medipol Başakşehir ile zorlu mücadele

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile daha rahat bir şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Sivasspor'da olduğu gibi Medipol Başakşehir'e karşı da henüz şampiyonluğunu ilan edememenin sıkıntısını yaşıyor.

Ligde şu ana dek 68 puan toplayan siyah-beyazlı takım, 2008-2009'dakine benzer şekilde bu sezonun 31. haftasına da 2 puan farkla lider olarak girdi. Beşiktaş, kalan 3 maçını kazanması halinde şampiyonluğa ulaşmayı başaracak. Siyah-beyazlı ekip, puan yitirmesi halinde Medipol Başakşehir'in puan kaybını bekleyecek.

Kalan 3 maçın ikisini içeride oynayacak

Beşiktaş, zorlu mücadelede saha avantajını değerlendirmeye çalışacak.

Ligde 3 maç daha yapacak siyah-beyazlılar, bunların ikisini Vodafone Arena'da yapacak. Ligin 32. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş, 33. haftada Gaziantepspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı takım, ligin son haftasında ise Osmanlıspor ile evinde karşı karşıya gelecek.