FİNAL-FOUR'DA DÖRT TAKIMA TÜRK HAVLUSU

İstanbul'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek 2017 Turkish Airlines Euroleague Final-Four organizasyonunun havluları, "dört takım, 1 havlu" sloganıyla Denizli'de üretildi.

Denizli İhracatçılar Birliğinin (DENİB) Ekonomi Bakanlığının desteğiyle başlattığı marka çalışmaları kapsamında Türk havlusunu dünya markası yapmak amacıyla oluşturduğu 'Turkish Towels' markası, 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek Turkish Airlines Euroleague Dörtlü Final'de sporcularla birlikte kamuoyuna tanıtılacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk havlusunun dünyada bin 600 yıldan bu yana tanındığını ancak bunun ihracatı büyütmek ve rekabet avantajı elde etmek için yeterli olmadığını belirtti.

Türk havlusunun markalaştırılması adına Ekonomi Bakanlığından Türk Malı Marka Desteği aldıklarını kaydeden Kocasert, "İhracatta başarının anahtarı markalaşmak. Biz de bu doğrultuda Türk havlusunu markalaştırma çalışmalarına hızla devam ediyoruz." dedi.

Türk havlusunun 186 ülkeye ihraç edildiğini anımsatan Kocasert, "Bu da doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Türkiye'nin ana stratejisi ihracat yapan ve cari açığı olmayan bir ülke durumuna gelmek. Bizim de hedefimiz 500 milyar lira ihracat hedefine ulaşmak.” diye konuştu.

"Dört takım, 1 havlu"

Turkish Airlines Euroleague Dörtlü Final maçlarında 4 takımın oyuncularının da Türk havluları ile sahaya çıkmalarından mutluluk ve gurur duyacaklarını ifade eden Kocasert, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Türk havlusu tarihten gelen çok güçlü bir altyapıya ve kültüre sahip. Bu sektörün içinde olanlar da bunun farkında. Diğer yandan son tüketiciler nezdinde Türk havlusunun kalitesi ve marka değeri ile ilgili iki yıldan bu yana süren çalışmalarımız "Turkish Airlines EuroLeague Fınal-Four" sponsorluğu ile adeta zirveye ulaşacak. Türk havlusu, ilk defa bu büyüklükteki güçlü bir spor organizasyonunda başta basketbolseverler olmak üzere bütün dünyaya tanıtılmış olacak. Onlarca kanaldan yapılacak canlı yayınlar, sosyal medya paylaşımları ile bir milyarın üzerinde insana ulaşma fırsatı bularak Türk havlusunun tanıtılmasına önemli bir katkıda bulunacağımıza inanıyorum.

Türkiye olarak bir dünya markası çıkarmaya çok ihtiyacımız var ve bu konuda en güçlü adaylardan biri de Türk havlusu. Çünkü Türk havlusu Türk hamamı ile birlikte bin yılın üzerinde bir kültüre sahip. Amacımız tıpkı İsviçre'nin çakısı, çikolatası, Almanya'nın otomobili, İtalya'nın ayakkabısı gibi Türkiye deyince akla havlu gelsin, Türk havlusu diğer dünyadaki bütün havlulardan kalite anlamında olumlu yönle ayrışsın istiyoruz."