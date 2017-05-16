Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'da
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SÜPER LİG'DEN 7 KULÜP PFDK'DA

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Bursaspor'un PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

Süper Lig'de dün karşı karşıya gelen Bursaspor ile Beşiktaş'ın, saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile merdivenlerin boş bırakılmaması gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildikleri belirtildi.

Gaziantepspor-Galatasaray müsabakasında ev sahibi ekibin, talimatlara aykırı hareket, konuk takımın ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, sahasında Antalyaspor'la karşılaşan Fenerbahçe ile Kasımpaşa'ya konuk olan Çaykur Rizespor'un, çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildikleri ifade edildi.

Ayrıca, Gençlerbirliği'ni ağırlayan Medipol Başakşehir'in, saha olayları, talimatlara aykırı hareketler ile çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle disipline gönderildiği açıklandı.
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