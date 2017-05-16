İKİNCİ FİNALİST BB ERZURUMSPOR

Beyaz Grup'ta da Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Amed Sportif Faaliyetleri saf dışı bıraktı.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup play-off yarı final rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Amed Sportif Faaliyetler ile son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Yarı finalin ilk maçını 1-0 kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, rövanştaki sonucun ardından play-off finaline yükseldi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor finalde, 21 Mayıs Pazar günü Gümüşhanespor ile karşılaşacak. Bu arada maçın bitiş düdüğünün ardından saha karıştı.

Beyaz Grup'ta da Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Amed Sportif Faaliyetleri saf dışı bıraktı.

Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Diyarbakır ekibi 34. dakikada Deniz Naki'nin penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti. Konuk BB Erzurumspor 89. dakikada Ersel Aslıyüksek'in golü ile eşitliği yakaladı: 1-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor evinde elde ettiği 1-0'ın avantajıyla adını finale yazdırdı.

TFF 1.Lig'in son bileti için Gümüşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşacak. 21 Mayıs Pazar günü oynanacak müsabakanın saati ve hangi kentte oynanacağı daha sonra açıklanacak.

Stat: Seyrantepe Spor Kompleksi

Hakemler: Özgür Yankaya, Volkan Narinç, Serkan Çimen

Amed Sportif Faaliyetler: Kurtuluş, Abdullah, Oğuz, Kamil, Şahin, Mansur, Ercüment (Dk. 87 Koray), Okan, Mehmet Sıddık (Dk. 89 Bertuğ), Deniz, Murat (Dk. 77 Tekin)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ahmet, Fırat, Doğan Can, Murat, Savaş, Fatih, Mert Nobre, Eslem, Ferit, Sinan, Erhan (Dk. 45 Ersel)

Goller: Dk. 34 Deniz (Penaltıdan) (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 89 Ersel (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Oğuz, Dk. 64 Deniz (Amed Sporftif Faaliyetler), Dk. 55 Fatih, Dk. 79 Savaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Maçın ardından olaylar çıktı

Maçın son düdüğünün ardından saha bir anda karıştı. Maç içerisinde Erzurumspor teknik direktörü ile tartışan Amedsporlu Deniz Naki, maçın ardından kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği teknik direktör Kılıç’la kavga etti. Amedspor ve Erzurum Büyükşehir Belediyespor futbolcularının da kavgaya karışmasının ardından olaylar tribünlere sıçradı.

Koltukları söküp sahaya atan taraftarlar, sahaya girmek istedi. Sahaya giren bir grup taraftar, Erzurum Büyükşehir Belediyespor futbolcu ve teknik heyetine saldırdı. Polis, taraftarları güçlükle sakinleştirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ali Demirhan ile Amedspor Başkanı Nurullah Edemen arasında, maçın bitiminin ardından gerginlik yaşandı. Gerginliği maça gelen Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy engellerken, Erzurum Büyükşehir Belediyespor Başkanı Demirhan, polislerin kontrolünde soyunma odasına götürüldü.

Olayların çıkması üzerine destek ekip olarak özel harekat polisleri sahaya çağrıldı. Bu sırada tribünlerde bulunan bazı taraftarlar taşkınlık çıkarmaya devam etmesi üzerine güvenlik güçleri, biber gazı ve plastik mermi kullanarak, taraftarları dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor futbolcu ve yöneticileri, güvenlik güçlerinin arasında, polislerin koruduğu soyunma odasına götürüldü. Bu sırada saha içine giren Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, emir verilmediği halde biber gazı kullanan polisin tespit edilmesini istedi.

Çıkan olaylarda 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.