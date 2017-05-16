Gençlerbirliği'nde yeni transfer Ahmet İlhan ilk idmanına çıktı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE YENİ TRANSFER AHMET İLHAN İLK İDMANINA ÇIKTI

Gençlerbirliği'nde yeni transfer Ahmet İlhan ilk idmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin kadrosuna kattığı Ahmet İlhan Özek, başkent ekibiyle ilk antrenmanına çıktı.

766 Okunma

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin kadrosuna kattığı Ahmet İlhan Özek, başkent ekibiyle ilk antrenmanına çıktı.

Başkent temsilcisi, Fenerbahçe ile 22 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı 32. hafta maçının hazırlıklarına başladı. Çaykur Rizespor ile sözleşmesini feshettikten sonra Gençlerbirliği'ne transfer olan Ahmet İlhan, yeni takımında ilk kez çalışmaya katıldı.

Isınma koşusu ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, dar alanda çift kale maçla son buldu.

Öte yandan, kırmızı-siyahlı taraftarların oylaması sonucunda Gençlerbirliği'nde yılın oyuncusu seçilen İsveçli kaleci Johannes Hopf'a antrenmanın ardından ödül verildi.
Gençlerbirliği'nde seçme tarihleri belli oldu
1
Kaynar: "Üç puan değil gazoz bile verseler..."
AASKF'de yeniden Murat Kandazoğlu dönemi
5
Başakşehir - Gençlerbirliği maçının ardından
Gençlerbirliği sonunu getiremedi!
İ. Başakşehir - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿