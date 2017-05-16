CVL ANKARA BAHAR KUPASI'NDA SON DURUM

CVL Ankara Bahar Kupası’nda oynanan 3 maçla ikinci hafta geride kaldı.
Türk Telekom, Aselsan ve TAI takımları rakiplerini 3-0’lık settler sonucunda yenerek haftayı kayıpsız geçti.
Geride kalan 3 maç sonunda yapılan değerlendirmelerde 3-0’lık set sonucunda Türkiye Petrolleri’ni yenen Türk Telekom “Haftanın Takımı” olurken, Türk Telekom takımının Antrenörü Yavuz Oran “Haftanın Antrenörü”, Aselsan takımının oyuncusu Görkem Çağlar Sayan ise 22 sayılık performansı ile “Haftanın Oyuncusu” oldu.
Haftanın altısında ise şu isimler yer aldı;
Sinem Aktaş (Türkiye Petrolleri)
Görkem Çağlar Sayan (Aselsan)
Mustafa Yılmaz (TC Merkez Bankası)
Çağatay Uslu (Türk Telekom)
Hulusi Tok (Türk Telekom)
Sertaç Erbil (TCDD)
2. Hafta Maç Sonuçları
Türk Telekom-Türkiye Petrolleri:3-0
TCDD- Aselsan:0-3
TAI-TC Merkez Bankası: 3-0
PUAN DURUMU
|
|
TAKIMLAR
|
O
|
G
|
M
|
A.S.
|
V.S.
|
P
|
1
|
TAİ
|
2
|
2
|
0
|
6
|
2
|
5
|
2
|
Aselsan
|
2
|
1
|
1
|
5
|
3
|
4
|
3
|
Roketsan
|
1
|
1
|
0
|
3
|
0
|
3
|
4
|
Türk Telekom Ankara
|
2
|
1
|
1
|
4
|
3
|
3
|
5
|
T.C Merkez Bankası
|
2
|
1
|
1
|
3
|
4
|
3
|
6
|
Türkiye Petrolleri
|
2
|
0
|
2
|
0
|
6
|
0
|
7
|
TCDD
|
1
|
0
|
1
|
0
|
3
|
0