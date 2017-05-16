GENÇLERBİRLİĞİ'NDE SEÇME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Altyapısından çıkardığı oyuncularla Türk futboluna damga vurmaya devam eden Gençlerbirliği, gelecek sezon öncesinde yapacağı futbolcu seçmelerinin tarihlerini belirledi.
2000,2001,2002,2003 ,2004 ve 2005 doğumlu sporcuların katılacağı seçmeler 12 Haziran’da başlayacak ve 16 Haziran’da tamamlanacak.
Tarihler şu şekilde olacak:
12 Haziran – 2000 doğumlu sporcular
13 Haziran – 2001 doğumlu sporcular
14 Haziran – 2002 doğumlu sporcular
15 Haziran – 2003 doğumlu sporcular
16 Haziran – 2004 ve 2005 doğumlu sporcular
Sporculardan istenen belgeler
Sağlık raporu
Veli izin belgesi
Kimlik fotokopisi
Sporcular, seçmelere kendi malzemeleri ile gelmeleri gerekiyor. Seçmelerin yapılacağı günlerde tüm sporcular sabah 08.30’da İlhan Cavcav Tesisleri’nde hazır bulunmaları gerekiyor.