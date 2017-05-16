Gençlerbirliği'nde seçme tarihleri belli oldu
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE SEÇME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Gençlerbirliği'nde seçme tarihleri belli oldu

Altyapısından çıkardığı oyuncularla Türk futboluna damga vurmaya devam eden Gençlerbirliği, gelecek sezon öncesinde yapacağı futbolcu seçmelerinin tarihlerini belirledi.

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Altyapısından çıkardığı oyuncularla Türk futboluna damga vurmaya devam eden Gençlerbirliği, gelecek sezon öncesinde yapacağı futbolcu seçmelerinin tarihlerini belirledi.

2000,2001,2002,2003 ,2004 ve 2005 doğumlu sporcuların katılacağı seçmeler 12 Haziran’da başlayacak ve 16 Haziran’da tamamlanacak.

Tarihler şu şekilde olacak:

12 Haziran – 2000 doğumlu sporcular

13 Haziran – 2001 doğumlu sporcular

14 Haziran – 2002 doğumlu sporcular

15 Haziran – 2003 doğumlu sporcular

16 Haziran – 2004 ve 2005 doğumlu sporcular

Sporculardan istenen belgeler

Sağlık raporu

Veli izin belgesi

Kimlik fotokopisi

Sporcular, seçmelere kendi malzemeleri ile gelmeleri gerekiyor. Seçmelerin yapılacağı günlerde tüm sporcular sabah 08.30’da İlhan Cavcav Tesisleri’nde hazır bulunmaları gerekiyor.

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