BURSASPOR 0 - BEŞİKTAŞ 2

Bursaspor 0 - Beşiktaş 2
Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Bursaspor ile Beşiktaş Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.
Bursaspor: Harun Tekin, Tomas Sivok, Erdem Özgenç, Aziz Behich (55' Onur Atasayar), Emre Taşdemir (46' Bogdan Stancu), Ertuğrul Ersoy, Cristobal Jorquera, Bilal Kısa, Şamil Cinaz, Sinan Bakış, Kubilay Kanatsızkuş (83' Sercan Yıldırım)
Teknik Direktör: Adnan Örnek
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Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Dusko Tosic, Marcelo Guedes, Gökhan Gönül (79' Andreas Beck), Ryan Babel, Ricardo Quaresma (90' Necip Uysal), Atiba Hutchinson (63' Cenk Tosun), Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Hakem: Bülent Yıldırım, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz, Koray Gençerler
Goller: DK 65: Cenk Tosun (Beşiktaş), DK 90: Vincent Aboubakar (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 24: Bilal Kısa (Bursaspor), DK 29: Tomas Sivok (Bursaspor), DK 45: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 50: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), DK 83: Cristobal Jorquera (Bursaspor), DK 85: Ryan Babel (Beşiktaş), DK 89: Şamil Cinaz (Bursaspor)
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