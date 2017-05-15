İşte Bursaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
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İŞTE BURSASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bursaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bursaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Bursaspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 31. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Harun Tekin, Emre Taşdemir, Bilal Kısa, Şamil Çinaz, Crıstobal Andres Jorquera Torres, Sinan Bakış, Kubilay Kanatsızkuş, Erdem Özgenç, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Tomas Sıvok

Teknik Direktör: Adnan Örnek

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Vıncent Aboubakar, Atıba Hutchınson, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Ali Arslan, Marcelo Antonıo Guedes Fılho, Ryan Guno Babel, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Bülent Yıldırım, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz, Koray Gençerler

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