İŞTE BURSASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bursaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Bursaspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 31. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Harun Tekin, Emre Taşdemir, Bilal Kısa, Şamil Çinaz, Crıstobal Andres Jorquera Torres, Sinan Bakış, Kubilay Kanatsızkuş, Erdem Özgenç, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Tomas Sıvok
Teknik Direktör: Adnan Örnek
Haberleri İstatistikleri
Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Vıncent Aboubakar, Atıba Hutchınson, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Ali Arslan, Marcelo Antonıo Guedes Fılho, Ryan Guno Babel, Gökhan Gönül
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz, Koray Gençerler
Maç Detayları - Canlı Anlatım