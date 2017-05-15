CİMNASTİKTE 3 ALTIN, 2 BRONZ

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın üçüncü gününde Türkiye, artistik cimnastik gündüz final bölümünde 3 altın ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya elde etti.

Başkent Bakü'deki Ulusal Cimnastik Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda ay-yıldızlılar, bireysel kategorilerde madalya mücadelesi verdi.

Erkekler halkada İbrahim Çolak ve paralel alet kategorisinde Ferhat Arıkan altın, yer hareketlerinde ise Ahmet Önder bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar asimetri paralel kategorisinde ise Demet Mutlu altın ve Ekin Morova bronz madalya kazandı.

Artistik cimnastikte akşam bölümünde de 5 final mücadelesi yapılacak.