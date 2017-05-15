HIZ TUTKUNLARINA YENİ PİST GELİYOR

Mersin'i motor sporu tutkunlarının cazibe merkezi haline getirmesi planlanan drag pistinin iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Toroslar Belediyesinin hazırladığı proje kapsamında 2,5 yıl önce çalışmalarına başlanan ve arazideki 30 metrelik kot farkı nedeniyle 500 bin kamyon hafriyat yapılan inşa çalışmaları 250 dönümlük alanda sürdürülüyor.

Ekipler, yaklaşık 500 bin kamyon hafriyat daha taşıyıp pistin zeminini asfalta hazır hale getirmeyi amaçlıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, seçim öncesi kendilerinden drag pisti isteyen gençlere söz verdiğini, bu sözü gerçekleştirmek için de çalışmalara başlandığını söyledi.

Pistin bin 100 metre uzunluğunda ve sıfır kotta bir zeminde olması gerektiğini anlatan Tuna, "Ayrıca buraya özel bir asfalt dökülüyor ve en az 30 santimetre kalınlığında olması gerekiyor. İmar durumunu araştırdığımızda ilçede en uygun araziyi belirledik. Buranın da altı ile üstü arasında 30 metre kot farkı vardı. 2 senedir kotun düzgün hale gelmesi için hafriyat çalışması yapıyoruz. 500 bin kamyona yakın şu anda hafriyat taşıması yaptık. Yani üst noktayı alt noktayla aynı hizaya getirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Tuna, çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye'nin en güzel drag pistinin Toroslar'da olacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Seyir zevki de muhteşem olacak. Başından sonuna kadar yarışların izlenebileceği bir alana sahip. Sıfır oranda kaza riski olacak. Sporcu kendi aracının emniyetini tabii kendisi sağlayacak. Böyle güzel bir projeyi sadece kentten değil bölgeden heyecanla bekleyen insanımız var. Drag ve drift sporcuları şu anda Konya'ya gidiyorlar.Burası bölgesel etkinlik yapılabilecek bir mekan olacak. Maliyeti çok fazla ama biz belediye olarak kendimiz yapıyoruz. Özellikle asfalt maliyetine sadece 2,5 milyon liralık bir bedel gidiyor."

- 2019'da açılacak

Pistin uluslararası düzeyde bir yer olacağını vurgulayan Tuna, "Toroslar'ın ve Mersin'in bu anlamda turizme açılmasına da vesile olacağız. Heyecanlı bir proje olacak. Gece yarışı düzenlenmesi hususunda da bir tek ABD'de bu pistin ışıklandırılmış şekli var. Onu arkadaşlarımız inceliyor, maliyetine bakacağız. Pistin yerini yaptıktan sonra birçok projeyle desteklenebilir." ifadesini kullandı.

Tuna, pisti en geç 2019'da bitireceklerini sözlerine ekledi.