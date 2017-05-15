FENERBAHÇE'DEN TRANSFER HAREKATI

Fenerbahçe'de gidecekler ve yeni transferler şekillenmeye başladı. Emenike, van der Wiel ve Robin van Persie'yle yollarını ayırmak isteyen sarı lacivertliler, Taison ile Valbuena konusunda önemli mesafe aldı.

Fenerbahçe, gidecek oyuncular konusunda karara vardı.

Daha önce kadro dışı kalan ve beklenen seviyeye bir türlü gelemeyen Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yüksek maliyeti nedeniyle Robin van Persie de yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

Bu üç oyuncunun yanı sıra Simon Kjaer konusunda gelecek teklifler de değerlendirilecek. Danimarkalı stoperin iyi bir bonservis bedeliyle başta Milan olmak üzere başka kulübe gönderilmesi gündemde...

Valbuena ve Taison...

Fenerbahçe, diğer yandan ise transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, Aykut Kocaman döneminde gündemde olan Mathieu Valbuena için yeniden çalışmalara başladı. Bu sezon çıktığı 41 maçta 10 gol atan deneyimli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş'a karşı da iki maçta görev alıp, performansıyla beğeni toplamıştı.

Fenerbahçe ayrıca, Shakhtar Donetskli Taison konusunda da önemli mesafe katetti. Brezilyalı oyuncudan olumlu cevap alan sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.

Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatı doğrultusunda transfere hız veren sarı-lacivertliler, yeni isimleri ay sonuna kadar kadroya katmayı hedefliyor.