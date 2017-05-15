Kadın voleyboluna Türk damgası
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KADIN VOLEYBOLUNA TÜRK DAMGASI

Kadın voleyboluna Türk damgası

Son yıllarda önemli bir çıkış gerçekleştiren Türk kadın voleybol takımları, uluslararası arenalardaki başarılarına devam ediyor. 

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Son yıllarda önemli bir çıkış gerçekleştiren Türk kadın voleybol takımları, uluslararası arenalardaki başarılarına devam ediyor. Türk kadın voleybol takımları, 2010'dan bu yana 13 uluslararası kupa kazandı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 7 sezonda 5 şampiyonluk yaşayan Türk ekipleri, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda toplamda 5 kez mutlu sona ulaştı.

Özellikle 2010 yılından sonra büyük bir çıkış yakalayan Türk kadın voleybolu, son yıllarda düzenlenen uluslararası organizasyonlarda adeta şampiyonluklara ambargo koydu. 2016-2017 sezonunda VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda şampiyon oldu.

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ni 3, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 4. bitirirken, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda yarı final oynadı.

İlk kupa Eczacıbaşı'nın

Voleybolda Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip, Eczacıbaşı kadın takımı oldu.

Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1999 yılında Bursa'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını getirmeyi başardı.

Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Finali ve 2008 yılında ise yine Bursa'da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Finali'ni kazanarak, Eczacıbaşı'nı takip etti.

2010-2017 arası 13 kupa

Kadın voleybolunda Türk takımları, son dönemde uluslararası kupalara adeta damgasını vurdu. Türk ekipleri, 2010'dan bu yana 13 kupayı Türkiye'ye getirdi.

2010 yılında Fenerbahçe'nin dünya kulüpler şampiyonu olmasıyla başlayan süreçte, VakıfBank 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, Eczacıbaşı VitrA 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, Fenerbahçe birer CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 2 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'ne Türk damgası

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları son 7 sezonun 5'inde şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Türk ekipleri, son 7 sezonun hepsinde de final oynama başarısı gösterirken, 5 şampiyonluk, 2 de ikincilik elde etti.

Organizasyonun 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Finali'ni VakıfBank kazanırken, 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de şampiyonluğa Fenerbahçe ulaştı.

Ardından 2013 yılında tekrar İstanbul'da yapılan Dörtlü Final'de ise yine VakıfBank şampiyonluğa uzanarak kupayı Türkiye'de bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonu Dörtlü Finali'ne Bakü ev sahipliği yaparken, final maçında Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyon oldu ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi sona erdi.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2014-2015'te düzenlenen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırdı. 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Montichiari kentinde düzenlenen Dörtlü Final'de yer alan iki Türk takımından VakıfBank final oynama başarısı gösterdi. Sarı-siyahlılar, finalde ev sahibi ülkeden Pomi Casalmaggiore'ye yenilerek ikincilikte kaldı.

Türk takımları CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yine zirvede yer aldı. İtalya'nın Treviso kentinde düzenlenen Dörtlü Final'in finalinde ev sahibi ülkeden Imoco Volley'i mağlup eden VakıfBank, Avrupa şampiyonluğunu aldı.

Dünya Kulüpler Şampiyonası'na Türk ambargosu

Voleybolda kıtaların en başarılı takımlarını bir araya getiren Dünya Kulüpler Şampiyonası'na Türk ekipleri 5 şampiyonlukla damga vurdu.

İlk olarak 1991 yılında düzenlenen, 1992 ve 1994 yıllarında organize edildikten sonra uzunca süre ara verilen şampiyona, 2010'da yeniden başladı. 2010'da Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonayı Fenerbahçe zirvede tamamladı.

Aynı yerde 2011'de düzenlenen şampiyonayı VakıfBank ikinci, 2012'de yapılan turnuvayı Fenerbahçe üçüncü bitirdi. İsviçre'nin başkenti Zürih'te 2013'te düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı VakıfBank kazanırken, Türk takımları 2014'ü boş geçti.

2015'te Zürih'te, 2016'da Filipinler'in başkenti Manila'da düzenleyen organizasyonda zirvede yer alan Eczacıbaşı VitrA iki yıl üst üste şampiyon olan ilk takım unvanını elde etti.

Bu sene Japonya'nın Kobe kentinde gerçekleştirilen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yine bir Türk takımı zafere ulaştı. VakıfBank, şampiyonanın finalinde Brezilya temsilcisi Rexona-Sesc'i mağlup ederek, kupanın üst üste 3, toplamda da 5. kez Türkiye'ye gelmesini sağladı.

Kadın takımlarının başarı karnesi

Voleybolda Türk kadın takımlarının Avrupa ve dünyada düzenlenen organizasyonlarda elde ettikleri dereceler şöyle:

Yıl

Takım

Organizasyon

Derece

1980

Eczacıbaşı

Şampiyon Kulüpler Kupası

2

1983

Ankara Pazarları

CEV Kupası

4

1984

Eczacıbaşı

Şampiyon Kulüpler Kupası

4

1986

Arçelik

CEV Kupası

4

1988

Emlak Bankası

CEV Kupası

3

1991

VakıfBank

CEV Kupası

3

1992

VakıfBank

CEV Kupası

3

1993

Eczacıbaşı

CEV Kupası

2

1996

Emlak Bankası

CEV Kupası

2

1997

Galatasaray

CEV Kupası

3

1998

VakıfBank

Şampiyon Kulüpler Kupası

2

 

Beşiktaş

Kupa Galipleri Kupası

4

 

Güneş Sigorta

CEV Kupası

4

1999

VakıfBank

Şampiyon Kulüpler Kupası

2

 

Eczacıbaşı

Kupa Galipleri Kupası

1

2000

Eczacıbaşı

Şampiyon Kulüpler Kupası

3

 

ENKA Spor

Kupa Galipleri Kupası

4

 

Güneş Sigorta

CEV Kupası

3

2001

Eczacıbaşı

Şampiyonlar Ligi

4

 

Beşiktaş

CEV Kupası

4

2002

Eczacıbaşı

Şampiyonlar Ligi

4

2004

VakıfBank Güneş Sigorta

Top Teams Kupası

1

2005

Eczacıbaşı

Top Teams Kupası

3

2006

VakıfBank Güneş Sigorta

Şampiyonlar Ligi

4

2008

VakıfBank Güneş Sigorta

Challenge Kupası

1

2009

Eczacıbaşı

Şampiyonlar Ligi

4

 

Fenerbahçe Acıbadem

CEV Kupası

3

2010

Galatasaray

Challenge Kupası

3

 

Fenerbahçe Acıbadem

Şampiyonlar Ligi

2
 

Fenerbahçe Acıbadem

Dünya Kulüpler Şampiyonası

1

2011

VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom

Şampiyonlar Ligi

1

 

Fenerbahçe Acıbadem

Şampiyonlar Ligi

3
 

VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom

Dünya Kulüpler Şampiyonası

2

2012

Galatasaray

CEV Kupası

2

 

Fenerbahçe Universal

Şampiyonlar Ligi

1
 

Fenerbahçe

Dünya Kulüpler Şampiyonası

3

2013

Fenerbahçe

CEV Kupası

2

 

VakıfBank

Şampiyonlar Ligi

1

 

Galatasaray Daikin

Şampiyonlar Ligi

4
 

VakıfBank

Dünya Kulüpler Şampiyonası

1

2014

VakıfBank

Şampiyonlar Ligi

2

 

Eczacıbaşı VitrA

Şampiyonlar Ligi

4

 

Fenerbahçe

CEV Kupası

1
 

Beşiktaş

Challenge Kupası

2

2015

Eczacıbaşı VitrA

Şampiyonlar Ligi

1

 

VakıfBank

Şampiyonlar Ligi

3

 

Galatasaray Daikin

CEV Kupası

3

 

Bursa Büyükşehir Belediyespor

Challenge Kupası

1
 

Eczacıbaşı VitrA

Dünya Kulüpler Şampiyonası

1

2016

Galatasaray

CEV Kupası

2

 

Trabzon İdmanocağı

Challenge Kupası

2

 

Bursa Büyükşehir Belediyespor

Challenge Kupası

4

 

VakıfBank

Şampiyonlar Ligi

2

 

Fenerbahçe Grundig

Şampiyonlar Ligi

3
 

Eczacıbaşı VitrA

Dünya Kulüpler Şampiyonası

1
 

VakıfBank

Dünya Kulüpler Şampiyonası

3
2017 VakıfBank Şampiyonlar Ligi 1
  Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar Ligi 3
  Bursa Büyükşehir Belediyespor CEV Challenge Kupası 1
  VakıfBank Dünya Kulüpler Şampiyonası 1
  Eczacıbaşı VitrA Dünya Kulüpler Şampiyonası 4
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