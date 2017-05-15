KADIN VOLEYBOLUNA TÜRK DAMGASI

Son yıllarda önemli bir çıkış gerçekleştiren Türk kadın voleybol takımları, uluslararası arenalardaki başarılarına devam ediyor. Türk kadın voleybol takımları, 2010'dan bu yana 13 uluslararası kupa kazandı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 7 sezonda 5 şampiyonluk yaşayan Türk ekipleri, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda toplamda 5 kez mutlu sona ulaştı.

Özellikle 2010 yılından sonra büyük bir çıkış yakalayan Türk kadın voleybolu, son yıllarda düzenlenen uluslararası organizasyonlarda adeta şampiyonluklara ambargo koydu. 2016-2017 sezonunda VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda şampiyon oldu.

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ni 3, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 4. bitirirken, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda yarı final oynadı.

İlk kupa Eczacıbaşı'nın

Voleybolda Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip, Eczacıbaşı kadın takımı oldu.

Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1999 yılında Bursa'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını getirmeyi başardı.

Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Finali ve 2008 yılında ise yine Bursa'da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Finali'ni kazanarak, Eczacıbaşı'nı takip etti.

2010-2017 arası 13 kupa

Kadın voleybolunda Türk takımları, son dönemde uluslararası kupalara adeta damgasını vurdu. Türk ekipleri, 2010'dan bu yana 13 kupayı Türkiye'ye getirdi.

2010 yılında Fenerbahçe'nin dünya kulüpler şampiyonu olmasıyla başlayan süreçte, VakıfBank 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, Eczacıbaşı VitrA 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, Fenerbahçe birer CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 2 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'ne Türk damgası

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları son 7 sezonun 5'inde şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Türk ekipleri, son 7 sezonun hepsinde de final oynama başarısı gösterirken, 5 şampiyonluk, 2 de ikincilik elde etti.

Organizasyonun 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Finali'ni VakıfBank kazanırken, 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de şampiyonluğa Fenerbahçe ulaştı.

Ardından 2013 yılında tekrar İstanbul'da yapılan Dörtlü Final'de ise yine VakıfBank şampiyonluğa uzanarak kupayı Türkiye'de bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonu Dörtlü Finali'ne Bakü ev sahipliği yaparken, final maçında Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyon oldu ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi sona erdi.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2014-2015'te düzenlenen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırdı. 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Montichiari kentinde düzenlenen Dörtlü Final'de yer alan iki Türk takımından VakıfBank final oynama başarısı gösterdi. Sarı-siyahlılar, finalde ev sahibi ülkeden Pomi Casalmaggiore'ye yenilerek ikincilikte kaldı.

Türk takımları CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yine zirvede yer aldı. İtalya'nın Treviso kentinde düzenlenen Dörtlü Final'in finalinde ev sahibi ülkeden Imoco Volley'i mağlup eden VakıfBank, Avrupa şampiyonluğunu aldı.

Dünya Kulüpler Şampiyonası'na Türk ambargosu

Voleybolda kıtaların en başarılı takımlarını bir araya getiren Dünya Kulüpler Şampiyonası'na Türk ekipleri 5 şampiyonlukla damga vurdu.

İlk olarak 1991 yılında düzenlenen, 1992 ve 1994 yıllarında organize edildikten sonra uzunca süre ara verilen şampiyona, 2010'da yeniden başladı. 2010'da Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonayı Fenerbahçe zirvede tamamladı.

Aynı yerde 2011'de düzenlenen şampiyonayı VakıfBank ikinci, 2012'de yapılan turnuvayı Fenerbahçe üçüncü bitirdi. İsviçre'nin başkenti Zürih'te 2013'te düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı VakıfBank kazanırken, Türk takımları 2014'ü boş geçti.

2015'te Zürih'te, 2016'da Filipinler'in başkenti Manila'da düzenleyen organizasyonda zirvede yer alan Eczacıbaşı VitrA iki yıl üst üste şampiyon olan ilk takım unvanını elde etti.

Bu sene Japonya'nın Kobe kentinde gerçekleştirilen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yine bir Türk takımı zafere ulaştı. VakıfBank, şampiyonanın finalinde Brezilya temsilcisi Rexona-Sesc'i mağlup ederek, kupanın üst üste 3, toplamda da 5. kez Türkiye'ye gelmesini sağladı.

Kadın takımlarının başarı karnesi

Voleybolda Türk kadın takımlarının Avrupa ve dünyada düzenlenen organizasyonlarda elde ettikleri dereceler şöyle: