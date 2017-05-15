DURSUN ÖZBEK, DEV PROJE İÇİN TARİH VERDİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolda kötü bir sezon geçirdiklerini belirterek, gelecek sezon daha iyi olacaklarını söyledi. Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Özbek, "Gündemimizde Galatasaray Kulübünün en önemli projelerinden biri olan Riva ve Florya'nın geliştirilmesi için Emlak Konut ile yapılan anlaşma var. 8 Haziran'da ihaleye çıkacak" dedi.

Mayıs ayı divan kurul toplantısında açıklamalarda bulunan Özbek, "Yeni sezona başlıyoruz. Özellikle futbolda iyi bir sezon geçirmedik. Yaptığımız hatalar ve yanlışlar var. Bunlardan ders çıkarmasını biliyoruz. Önümüzdeki sezonun hazırlığı içindeyiz. Çok etkili olacağını düşündüğümüz çalışmalar var. Önümüzdeki sezonun özellikle futbolda çok daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"U17'de 7 Galatasaraylı oyuncu var"

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı'nda 7 oyuncuları olduğuna değinen Özbek, "Galatasaray'da 2000'li jenerasyondan gelen bir altyapımız var. Hırvatistan'da 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası oynanıyor. Bu şampiyonada 7 sporcumuz, yavru aslanımız var. Bunlar, 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın omurgası. Bu yavru aslanlara çok kuvvetli bir alkış istiyorum" ifadelerini kullandı.

Riva ve Florya projeleri

Başkan Özbek, Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Basında ve sosyal medyada projelerle ilgili iddialara değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Türkiye'nin kendi içindeki dinamizmi çerçevesinde Galatasaray Kulübünde de dinamik gelişmeler oluyor. Mevcut gelişmelerle ilgili bazı açıklamalar yapmak istedim. Gündemimizde Galatasaray Kulübünün en önemli projelerinden biri olan Riva ve Florya'nın geliştirilmesi için Emlak Konut ile yapılan anlaşma var. 8 Haziran'da ihaleye çıkacak." şeklinde konuştu.

Daha önceki ruhsatlardan ve projelerden örnekler gösteren Özbek, "Bir tek arzumuz var o da Galatasaray'a fayda sağlamak. 8 Haziran'daki ihale çok önemli. Bu konuyu ne kadar çok tartışırsak, o kadar zarar ederiz. İhaleye girecek firmalar, konunun çok kötü manada eleştirilmesinden endişelenebilir. Bu konuda lütfen sabırlı olalım." açıklamasında bulundu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin Kemerburgaz'a taşınması, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne yapılması planlanan spor salonu ve Mecidiyeköy'de yapımı süren otel inşaatıyla ilgili bilgi veren Özbek, projelerde herhangi bir sorun yaşanmadığını aktardı.

Florya'daki arsa karşılığında tahsis edilen Kemerburgaz'daki araziyi en kısa sürede teslim alacaklarını vurgulayan Dursun Özbek, otel inşaatıyla ilgili turizm sektörünün durumuna göre planlı şekilde hareket ettiklerini kaydetti. Özbek, spor salonu konusunda yollarla alakalı küçük pürüzler nedeniyle gecikme yaşandığını ama iradelerinde ve projede değişiklik olmadığını dile getirdi.

Yaklaşık 2 bin 700 üye ihraç ediliyor

Dursun Özbek, aidatlarını 6 yıldır ödemeyen yaklaşık 2 bin 700 üyenin ihraç edileceğini açıkladı.

Özbek, birçok üyenin aidatını yatırmayanlarla ilgili tüzüğü işletmelerinden dolayı eleştiride bulunduğunu kaydederek, "2 bin 700 civarında üye, 6 yıldır peş peşe aidatlarını yatırmamış. Altı yıldır bu insanlar bu kulübe gelip gitmiyorsa hatırlatalım dedik. Kısa mesaj ve mail vasıtasıyla defalarca uyarı yaptık. 20 Mayıs'a kadar süre verdik. Zaman içinde bu sayı 3 bin kişiye çıktı. Şaşırtıcı bir şekilde 2 bin 700 kişiden sadece 250-300 kişi aidatlarını yatırmış. 2 bin 700 kişiden hala ses yok. Tüzüğü çalıştırmak zorunda kalacağımız için son derece üzgünüm." şeklinde görüş belirtti.

Eleştiriden dolayı hiçbir üyeyi disipline sevk etmediklerini bildiren Özbek, "Disiplin uygulamaları nedeniyle etrafı yangın yerine çevirdiler. 'Başkan kendisini, yönetim kurulu kendilerini eleştiren bütün üyeleri disipline veriyor' dediler. 2 senedir görev yapıyoruz. Bugüne kadar hiç bu manada bir tavır gördünüz mü? Ben, eleştirilerden kuvvet alıyorum. Bunu hiçbir zaman disiplin uygulaması gereği taşıyacağına inanmıyorum." diye konuştu.

Bazı üyelerin sosyal medyada yaptığı paylaşımları gösteren Özbek, kendisine ve yönetim kuruluna yönelik hakaret ve küfür içeren ifadeler nedeniyle disiplin sevkleri yapıldığını belirtti.