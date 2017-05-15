Altay ibreyi Süper Lig'e çevirdi
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ALTAY İBREYİ SÜPER LİG'E ÇEVİRDİ

Altay ibreyi Süper Lig'e çevirdi

Spor Toto 2. Lig'e yükselen Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Göreve geldiğimizde 7 senede Süper Lig'e yükselme hedefimiz olduğunu söylemiştik, 1'i gitti, 6 yılı kaldı." dedi.

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Spor Toto 2. Lig'e yükselen Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Göreve geldiğimizde 7 senede Süper Lig'e yükselme hedefimiz olduğunu söylemiştik, 1'i gitti, 6 yılı kaldı." dedi.

Altay, Spor Toto 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Kocaelispor'a normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten müsabakada penaltı atışları sonunda 5-4 üstünlük sağlayarak, adını 2. Lig'e yazdırdı.

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, zor bir sezonun ardından final maçında Kocaelispor'u yenerek çok değerli bir başarıya ulaştıklarını kaydetti. Ligde ve play-off'ta bir çok il takımıyla mücadele ettiklerini belirten Ekmekçioğlu, şöyle konuştu:

"Kocaelispor maçında bizi yalnız bırakmayan, İzmir'de Antalya'ya kadar gelip bize destek olan taraftarlarımıza, müsabakaya gelen camianın ileri gelenlerine teşekkür ediyorum. Bu bizim için hem birleşme hem de başlangıç. Umarım bu şampiyonluklar devam eder. Göreve geldiğimizde 7 senede Süper Lig'e yükselme hedefimiz olduğunu söylemiştik, 1'i gitti, 6 yıl kaldı. Süper Lig'e kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İstikrar başarının en büyük sırrıdır, istikrarlı bir yapıyla devam edeceğiz. Önümüzdeki sezon da hedefe oynayacağız ama ana kemik kadro ve teknik yapımızda çok değişikli yapmayacağız."

Süper Lig tarihinde 41 kez mücadele eden Altay, Kocaelispor'u yenerek en son 2014-2015'te yer aldığı 2. Lig'e döndü.

TFF 1. Lig'de oynadığı son 5 play-off'ta, 2000-2001'de yarı finalde, 2005-2006'da ise finalde Sakaryaspor'a, 2006-2007'de finalde, 2008-2009'da da ilk turda Kasımpaşa'ya elenmişti. Siyah-beyazlı ekip, 2009-2010'da ise Yükselme Grubu maçlarında, son müsabakada Konyaspor'la berabere kalarak Süper Lig biletini kaçırmıştı.

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