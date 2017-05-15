OSMANLISPOR'DA GALATASARAY HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Osmanlıspor, ligin 32. haftasında Galatasaray’la oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Mor-Sarılı Başkent ekibi, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Galatasaray’la oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Önceki gün Akhisar Belediyespor’la oynanan maçta uzun süreli forma giyen oyuncular, yenileme çalışması yaparken maçta forma şansı bulamayan ve kısa süreli oynayan oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı.
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretindeki antrenmana dar alanda pas organizasyonuyla devam edildi.
Daha sonra dar alanda çift kale maç yapan Mor-Sarılı ekip kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarıyla antrenmanı sonlandırdı.
1 saat 15 dakika süren antrenmana tedavi süreci tamamlanan Musa Çağıran katılırken Aykut Demir çalışmalarda yer almadı.
Diğer yandan genç oyunculardan Tugay Kacar ise performans uzmanı Thomas Klimmeck nezaretinde özel çalışma yaptı.
Osmanlıspor, yarın (Salı) akşam 18:00’da yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını devam ettirecek.