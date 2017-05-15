CBL ANKARA'DA ŞAMPİYON ASELSAN

CBL Ankara Kurumlararası Basketbol Ligi’nde Aselsan 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak noktaladı.

CBL Ankara Kurumlararası Basketbol Ligi’nde Aselsan 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak noktaladı.

CBL Ankara’da Aselsan final maçında TAI takımını 56-49 yenerek 2016-2017 sezonunda şampiyonluk ipini gögüsledi.

Mutlu sona ulaşan Aselsan takımnda Alper Dönmez 16 sayı-15 ribaundluk performans ile final maçının “En Değerli Oyucusu” seçildi.

Final maçı öncesinde oynanan karşılaşmada rakibi TC Merkez Bankası’nı’ 55-45’lik skorla mağlup eden Türk Telekom ise sezonunu üçüncü olarak tamamladı.

Madalyalar verildi

Final maçın ardından düzenlenen kupa töreninde şampiyon Aselsan’a kupa ve madalyalarını TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval verirken, ikinci olan TAI kupa ve madalyasını CBL Ankara Disiplin Kurulu Başkanı Ankara Barosu Spor Hukuku Başkan Yardımcısı Avukat Serhan Özdemir ve TEDFED Genel Başkanı Kemal Yüce’nin elinden aldı.

Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Türk Telekom’a kupa ve madalyalarını Ankara Basketbol İl Temsilcisi Yardımcısı Nami Mutlu verdi.

En değerli oyuncu: Alper Dönmez

Aselsan forma giyen Alper Dönmez final maçının “En Değerli Oyuncusu” ödülünü CBL Ankara Kurucusu Ersin Eroğlu’nun elinden aldı.

Ödül töreni sonrasında görüşlerini aldığımız Dönmez tüm takım arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirti ve “Çok çalıştık, zorlu maçlar oynadık ve final maçına çıkarken de çok motive olduk. Tüm takım arkadaşlarımın ellerine sağlık, hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca antrenörlerimiz Hakan ve Orkun ağabeyler de gerçekten bizleri tüm sezon boyunca iyi hazırlayarak büyük destek verdiler. Rakibimiz TAI ve ligde mücadele eden tüm takımları tebrik ediyorum. Bu maç için yurtdışından geldim ve bu fedakarlığa da değdiğini düşünüyorum. Diğer taraftan CBL Ankara organizasyonunu gerçekleştiren tüm ekibe de kocaman bir teşekkür gönderiyoruz. Tüm sezon boyunca harika bir organizasyona imza attınız. Burada olmaktan dolayı ve bu zorlu mücadeleyi şampiyon tamamlamaktan dolayı son derece mutluyuz ” dedi.

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