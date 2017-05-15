LA LİGA'DA KIRAN KIRANA YARIŞ!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 37. haftasında lider Barcelona ve averajla ikinci sıradaki Real Madrid, rakiplerini 4-1'lik skorlarla yenerek şampiyonluk çekişmesini son haftaya taşıdı. Atletico Madrid, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmayı, Emre Çolaklı Deportivo La Coruna ise La Liga'da kalmayı garantiledi. Granada ve Osasuna'nın ardından ligden düşen üçüncü takım Sporting Gijon oldu.

Neymar hat-trick yaptı

Deplasmanda Las Palmas ile karşılaşan Barcelona, Brezilyalı futbolcusu Neymar'ın hat-trick yaptığı maçta rahat bir galibiyet aldı. Barcelona, Neymar (Dk. 25) ve Suarez'in (Dk. 27) golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Las Palmas, 62. dakikada Bigas'ın golüyle farkı bire indirse de rakibine 68 ve 71. dakikalarda Neymar ile karşılık veren Barcelona, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Barcelona'da Arda Turan yedekler arasında yer aldı.

Real'de Ronaldo 2 gol attı

Real Madrid ise maçın başlarında Sevilla karşısında zorlansa da 4-1 galip gelmeyi başardı. Ev sahibi Real Madrid'in gollerini Nacho (Dk. 10), Cristiano Ronaldo (Dk. 23 ve 78) ve Kroos (Dk. 84) attı. Sevilla'nın tek golü 49. dakikada Jovetic'ten geldi.

Real Madrid, Bayern Münih'in rekorunu kırdı

Madrid ekibi, tüm kulvarlarda çıktığı üst üste 62. karşılaşmada da gol atarak Alman temsilcisi Bayern Münih'in 2013 ve 2014 yıllarına ait 61 maçlık rekorunu kırdı. Ayrıca Ronaldo, attığı ilk golle Real Madrid'deki 400. golüne ulaştı.

Şampiyonluğun düğümü çözecek maç Çarşamba günü oynanacak

Bu sonuçlarla Barcelona ve Real Madrid, puanlarını 87'ye çıkartırken, Katalan takımı averajla liderliğini sürdürdü. Real Madrid, 21. haftada kötü hava şartlarından dolayı ertelenen deplasmandaki Celta maçını 17 Mayıs Çarşamba günü oynayacak.

Eflatun-beyazlılar, bu maçı kaybetmemesi halinde Barcelona'dan liderliği geri alarak son haftaya avantajlı girecek. 32 kez ile La Liga'da şampiyonluğu en çok kazanan takım Real Madrid, son olarak 2011-2012 sezonunda ligi birinci bitirmişti.

Atletico Madrid, Devler Ligi'nde...

Öte yandan Atletico Madrid, deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kalarak La Liga'yı 3. sırada bitirmeyi ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmayı garantiledi. Dördüncü sırada kalan Sevilla ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için ön eleme maçı oynamak zorunda kalacak.

Ayrıca Villarreal (64), Athletic Bilbao (63) ve Real Sociedad'dan (63) ikisi, La Liga'da oynayacakları son hafta maçlarının sonuçlarına göre gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Emreli Deportivo kümede kalmayı garantiledi

Bu arada milli futbolcu Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo La Coruna, deplasmanda Villarreal ile 0-0 berabere kalarak La Liga'da kalmayı garantiledi. Emre, bu maçta ilk 11'de sahaya çıkıp 90. dakikada yerini Mosquera'ya bıraktı. Sporting Gijon ise deplasmanda Eibar'ı 1-0 yense de Granada ve Osasuna'dan sonra ligden düşen üçüncü takım olmaktan kurtulamadı.