Balkan Maratonu'na Türk atletler damga vurdu

Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Balkan Yarı Maratonu'nda erkek ve kadınlarda Türk atletler birinciliği elde etti.

İskender Bey Meydanı'ndan başlayan yarı maratona, binin üzerinde sporcu katıldı.

Kosova Atletizm Federasyonu, Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Priştine Belediyesi tarafından düzenlenen yarı maratonda, erkeklerde ilk sırayı Türk atlet Serkan Kaya aldı. Yarışta Türk asıllı Bulgar sporcu Mustafa Şaban ikinci, bir diğer Türk atlet Ömer Alkanoğlu üçüncülüğe ulaştı.

Kadınlarda ise Türk atlet Şeyma Yıldız birinci, Bulgar sporcu Marinela Nineva ikinci ve diğer Türk atlet Fadime Suna Çelik üçüncü oldu.

Yarışmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Serkan Kaya, bu yıl ilk defa Balkan Yarı Maratonu'na katıldığını ifade ederek, "Burada genel sıralamada dördüncü oldum ama Balkan Yarı Maratonu'nda birincilik aldım. Tabii ki çok mutluyum." dedi.

Kosova Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Sylejmani de yarı maratona farklı ülkelerden çok sayıda atletin katıldığını belirterek, katılımcıların ayrıca Uluslararası Priştine 2017 Yarı Maratonu'nda mücadele ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan 17. Uluslararası Priştine 2017 Yarı Maratonu'nda ise erkeklerde Kenyalı atlet Bernard Muinde Matheka ve kadınlarda aynı ülkeden Betty Chepleting zirvede yer aldı.