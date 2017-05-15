TFF 1. Lig'de görünüm ve 34. hafta programı
﻿
Site İçi Arama
﻿

TFF 1. LİG'DE GÖRÜNÜM VE 34. HAFTA PROGRAMI

TFF 1. Lig'de görünüm ve 34. hafta programı

 TFF 1. Lig'de 33. hafta mücadelesi tamamlanırken, Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

564 Okunma

 TFF 1. Lig'de 33. hafta mücadelesi tamamlanırken, Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Malatya temsilcisi, sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 61'e yükseltti ve ligi ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi.

Sivasspor da deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivas temsilcisi, bu sonuçla puanını 59'a çıkardı ve Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Ligin 33. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 34. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Ümraniyespor-Altınordu: 1-2

Göztepe-Samsunspor: 4-1

Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor: 1-1

Adana Demirspor-Sivasspor: 1-1

Manisaspor-Şanlıurfaspor: 2-0

Elazığspor-Balıkesirspor: 5-1

Eskişehirspor-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-2

Giresunspor-Denizlispor: 1-0

Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu: 3-0

- Puan durumu

 

  TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1. EVKUR YENİ MALATYASPOR 33 18 7 8 47 36 11 61
2. SİVASSPOR 33 16 11 6 47 27 20 59
3. ESKİŞEHİRSPOR 33 16 11 6 62 41 21 56
4. GİRESUNSPOR 33 15 8 10 39 32 7 53
5. GÖZTEPE 33 15 7 11 54 50 4 52
6. BOLUSPOR 33 15 6 12 52 53 -1 51
7. ALTINORDU 33 13 11 9 42 37 5 50
8. ÜMRANİYESPOR 33 12 12 9 41 35 6 48
9. ELAZIĞSPOR 33 12 11 10 42 33 9 41
10. BALIKESİRSPOR 33 9 12 12 53 47 6 39
11. DENİZLİSPOR 33 11 9 13 45 44 1 39
12. MANİSASPOR 33 11 9 13 47 49 -2 39
13. ADANA DEMİRSPOR 33 8 14 11 45 49 -4 35
14. SAMSUNSPOR 33 9 8 16 27 46 -19 35
15. BANDIRMASPOR 33 9 7 17 43 52 -9 34
16. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 33 8 10 15 35 45 -10 34
17. ŞANLIURFASPOR 33 8 9 16 36 45 -9 33
18. MERSİN İDMANYURDU 33 6 10 17 33 69 -36 25

 

Not: Elazığspor'a 6, Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer puan silme cezası verildi.

- 34. hafta

20 Mayıs Cumartesi:

18.30 Boluspor-Manisaspor

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Giresunspor

18.30 Şanlıurfaspor-Elazığspor

18.30 Mersin İdmanyurdu-Adana Demirspor

18.30 Samsunspor-Bandırmaspor

18.30 Denizlispor-Göztepe

18.30 Altınordu-Eskişehirspor

18.30 Balıkesirspor-Ümraniyespor

18.30 Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor
Ankara'nın 30 yıl sonra takımı yok!
Gökçek: "Daire kalmadı, 'tır' verilmesini isteyeceğim"
Osmanlıspor - Akhisar Belediyespor maçının ardından
Osmanlıspor evinde ağır yaralı
Osmanlıspor - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
10
Melih Gökçek'ten Ankaragücü yönetimine cevap!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿