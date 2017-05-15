TFF 1. LİG'DE GÖRÜNÜM VE 34. HAFTA PROGRAMI

TFF 1. Lig'de 33. hafta mücadelesi tamamlanırken, Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Malatya temsilcisi, sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 61'e yükseltti ve ligi ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi.
Sivasspor da deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivas temsilcisi, bu sonuçla puanını 59'a çıkardı ve Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
Ligin 33. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 34. haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Ümraniyespor-Altınordu: 1-2
Göztepe-Samsunspor: 4-1
Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor: 1-1
Adana Demirspor-Sivasspor: 1-1
Manisaspor-Şanlıurfaspor: 2-0
Elazığspor-Balıkesirspor: 5-1
Eskişehirspor-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-2
Giresunspor-Denizlispor: 1-0
Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu: 3-0
- Puan durumu
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Not: Elazığspor'a 6, Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer puan silme cezası verildi.
- 34. hafta
20 Mayıs Cumartesi:
18.30 Boluspor-Manisaspor
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Giresunspor
18.30 Şanlıurfaspor-Elazığspor
18.30 Mersin İdmanyurdu-Adana Demirspor
18.30 Samsunspor-Bandırmaspor
18.30 Denizlispor-Göztepe
18.30 Altınordu-Eskişehirspor
18.30 Balıkesirspor-Ümraniyespor
18.30 Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor