YENİ MALATYASPOR VE SİVASSPOR'A KUTLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1. Lig'in bitimine 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Evkur Yeni Malayaspor ile Sivasspor'u tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı'dan da tebrik

Kulüpler Birliği Vakfı da Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Evkur Yeni Malayaspor ile Sivasspor'u tebrik etti.

Vakfın internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "TFF 1. Lig puan tablosunda 33. hafta müsabakaları sonucunda ilk iki sırada yer almayı garantileyerek Spor Toto Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Yeni Malatyaspor ile Sivasspor kulüplerimizi, Kulüpler Birliği Vakfı olarak tebrik ediyor, 'aramıza hoş geldiniz' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.