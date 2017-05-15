Sivasspor'da Süper Lig coşkusu
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SİVASSPOR'DA SÜPER LİG COŞKUSU

Sivasspor'da Süper Lig coşkusu

TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak, bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor'da büyük sevinç yaşandı.

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TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak, bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor'da büyük sevinç yaşandı.

Sivassporlu futbolcular, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan 90 dakikanın ardından, Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu saha içinde yaşadı.

Adana'da takımlarını yalnız bırakmayan kırmızı-beyazlı taraftarların bulunduğu tribün önüne gelerek mutluluklarını paylaşan futbolcular, birlikte tezahürat yaptı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da taraftarların bulunduğu bölüme gelerek, tribünleri selamladı.

Kutlamalar sırasında Adana Demirspor ile Sivasspor taraftarları birbirlerine de tezahüratta bulundu.

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