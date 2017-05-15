31 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU!

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan, 2010'da Yeni Malatyaspor ismini alan sarı-siyahlı takım, 31 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

TFF 1. Lig'de sahasında Boluspor'la 1-1 berabere kalan lider Evkur Yeni Malatyaspor, bitime bir hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan, 2010'da Yeni Malatyaspor ismini alan sarı-siyahlı takım, 31 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

En son 2005-2006 sezonunda Malatyaspor ile Süper Lig heyecanını yaşayan Malatya'nın özlemi de 11 yıl sonra kentin başka bir takımıyla sona erdi.

TFF 1. Lig'de sahasında Boluspor'la 1-1 berabere kalarak, son hafta öncesi Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor, 31 yıllık tarihinde ilk kez en üst seviye ligde mücadele edecek.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan, 2010'da Yeni Malatyaspor ismini alan sarı-siyahlı takım, ikinci sezonunu geçirdiği TFF 1. Lig'de mutlu sona ulaştı.

Ligin 33. haftasında play-off mücadelesi veren Boluspor'u ağırlayan Evkur Yeni Malatyaspor, 1-0 geri düştüğü müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Üçüncü sıradaki Eskişehirspor'un sahasında Büyükşehir Gaziantepspor ile 2-2 berabere kalmasıyla 5 puanlık farkı koruyan Malatya temsilcisi, son haftaya Süper Lig'e çıkmayı garantileyerek girdi.

31 yıllık serüven

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan sarı-siyahlı kulüp, 2009-2010 sezonunda 3. Lig Klasman Grubu'nda play-off müsabakaları sonucunda 2. Lig'e yükseldi.

Sarı-siyahlılar, şu an amatör ligde mücadele eden Malatyaspor'un sorunlarla boğuşması ve borç batağında olması nedeniyle Malatya futbolunun yeni umudu oldu. Sarı-siyahlı kulübün adı 2010'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Yeni Malatyaspor olarak değiştirildi.

Malatya temsilcisi, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 sezonlarında 2. Lig'de yer aldı. 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası'nda gruplara kalan sarı-siyahlı takım, Malatya İnönü Stadı'nda ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, adından söz ettirdi.

2014-2015 sezonunda 2. Lig Beyaz Grubu 66 puanla lider tamamlayan Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'de ise 2. sezonunda Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

Malatya ekibi, TFF 1. Lig'de normal sezonun 34. ve son haftasında, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen bir başka takım olan Sivasspor'a konuk olacak.

Malatya İnönü Stadı'nda şampiyonlukla veda

Evkur Yeni Malatyaspor, iç saha maçlarını oynadığı Malatya İnönü Stadı'na zaferle veda etti.

Malatya futboluna 50 yıldır hizmet eden 10 bin 411 kişi kapasiteli stadyumda son karşılaşma yapıldı. Yapımında sona gelinen ve bu yaz hizmete girmesi beklenen yeni statla, Malatya İnönü Stadı da tarihteki yerini alacak.

Malatya İnönü Stadı, geçmişte Süper Lig maçlarının yanı sıra Balkan Kupası'na sahne olmuştu.

Malatya'nın 11 yıllık hasreti sona erdi

En son 2005-2006 sezonunda Malatyaspor ile Süper Lig heyecanını yaşayan Malatya'nın özlemi 11 yıl sonra kentin başka bir takımıyla sona erdi.

Malatya amatör takımları Adafıspor, Hürriyet Gençlik, Coşkunspor ve Akınspor'un birleşmesiyle 1966 yılında kurulan Malatyaspor, farklı sezonlarda Süper Lig'de mücadele etti. Sarı-kırmızılı takım, 2002-2003 sezonunda 52 puanla ligi 5. sırada tamamlayarak Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etti.

2005-2006 sezonunda 36 puanla 16. sırada yer alarak Süper Lig'e veda eden Malatyaspor, borçlar ve şansızlıkların peşini bırakmaması sebebiyle profesyonel liglerde tutunamayarak, Malatya amatör küme futbol liglerinde kadar geriledi.

Malatyaspor'un düşüşünün ardından Malatya futbolunun yeni umudu olan Yeni Malatyaspor, şehrin 11 yıllık özlemini sonlandırarak, Süper Lig'e çıktı.