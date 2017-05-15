ŞAMPİYONLUK KUPASINI ANNELERE ARMAĞAN ETTİ

Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonu VakıfBank’ın kaptanı Gözde Kırdar şampiyonluk kupasını tüm annelere hediye etti.

Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Rexona-Sesc takımını 3-0 yenerek şampiyon olan VakıfBank’ın kaptanı Gözde Kırdar, TRT Kent Radyo İstanbul’da yayınlanan “Eray Ergün ile Spor Kulubü” programına telefonla katılarak şampiyonluğun öyküsünü anlattı.

Japonya'nın Kobe kentinde gerçekleştirilen organizasyonun finalinden hemen sonra sıcağı sıcağına duygularını aktaran Kırdar, şunları söyledi:

“13 yaşından beri bu Kulüpteyim. Aldığımız uluslararası kupaların tamamında ben de vardım. Yaptığımız işle büyük gurur duyuyorum. Bir istikrar yakalamaya çalışıyoruz, ki o istikrarı da yakaladık zaten. Türkiye liginde sezonu kötü bitirdik ama çok güzel bir dönüş yaptık. Bir ay içinde iki önemli kupayı kazandık. Hem Avrupa Şampiyonu hem Dünya Şampiyonu olduk. Bu takımla gurur duymayıp da ne yapayım!? Bu takımın kaptanı olmaktan da inanılmaz gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum.

Japonya’da bize her gün hediyeler getiren hayranlarımız var. Hemen her ülkeden maçımızı takip eden insanlar oldu. Atmosfer çok güzeldi. Eczacıbaşı ile birlikte İki Türk takımının ülkemizi temsil etmesi çok güzel bir duyguydu. Çok şükür biz şampiyon olduk. Özellikle bu şampiyonluğun Anneler Günü’ne denk gelmesi çok anlamlıydı. Bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Anneme, anneanneme, babaanneme, yengeme, tüm annelere bu kupa armağan olsun.”

2013'te de bu organizasyonda mutlu sona ulaşan VakıfBank, tarihinde ikinci kez Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu.

Sarı-siyahlı takım, bu sezon CEV Şampiyonları Ligi'nin ardından ikinci uluslararası kupayı Türkiye'ye getirdi. VakıfBank ayrıca müzesine 7. uluslararası kupasını da (3 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, birer Avrupa Challenge Kupası ve Avrupa Top Teams Kupası) götürdü.