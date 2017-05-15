2. gün sonunda 59 madalya

4. İslami Dayanışma Oyunları'nın ikinci gününün ardından Türkiye, 20 altın, 24 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplam 59 madalyayla ikinci sırada yer aldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan ikinci gün finalleri sonunda milliler 59 madalya kazanırken, listenin zirvesinde ev sahibi Azerbaycan 24 altın, 17 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 50 madalyayla zirvedeki yerini korudu.

Oyunlarda ikinci gün sonunda madalya tablosunda ilk 5 şöyle:

