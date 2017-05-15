Altay taraftarları şampiyonluğu kutladı
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ALTAY TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

Altay taraftarları şampiyonluğu kutladı

Spor Toto 3. Lig 1. Grup play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta, penaltı atışlarıyla Kocaelispor'a 5-4 üstünlük sağlayan Altay'ın taraftarları, şampiyonluğu kutladı.

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Spor Toto 3. Lig 1. Grup play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta, penaltı atışlarıyla Kocaelispor'a 5-4 üstünlük sağlayan Altay'ın taraftarları, şampiyonluğu kutladı.

İki yıl aradan sonra Spor Toto 2. Lig'de mücadele etme hakkı kazanan siyah-beyazlı ekibin taraftarları, Gündoğdu Meydanı'nda tezahüratlar yapıp şarkılar söyledi.

Meşaleler yakan taraftarlar, araçlarıyla Kordon boyunda şampiyonluk turu attı. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda mücadele eden Altay, 2011-2012 sezonuna kadar kesintisiz yer aldığı TFF 1. Lig'de 4 kez play-off oynamasına rağmen hedefine ulaşamadı. 2010-2011 sezonunda TFF 1. Lig'e de veda eden siyah-beyazlı ekip, 2014-2015 sezonunda ise Spor Toto 2. Lig'den düşmüştü.

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