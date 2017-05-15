ALTAY 2 YIL SONRA 2. LİG'DE

Spor Toto 3. Lig 1. Grup play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltı atışlarıyla Kocaelispor'a 5-4 üstünlük sağlayan Altay, 2 yıl sonra bir üst lige yükseldi. Altay'da futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta normal sezonu 64 puanla 2. sırada tamamlayan Altay, Antalya Stadı'nda oynanan final maçında, 38. dakikada Burak Özbakır'ın attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. Maçın 61. dakikasında Murat Uluç'un golüyle beraberliği sağlayan İzmir ekibi karşılaşmayı uzatma bölümüne taşıdı. Uzatma bölümünde üstün bir oyun ortaya koyan Altay, 98. dakikada ise Murat Uluç'la penaltı atışından yararlanamadı.

Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Altay'ın futbolcuları ve teknik heyet, bitiş düdüğünün ardından saha içinde büyük sevinç yaşadı.

İzmir temsilcisine, şampiyonluk kupası ve madalyalar Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu tarafından verildi.

Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda mücadele eden Altay, 2011-2012 sezonuna kadar kesintisiz yer aldığı 1. Lig'de 4 kez play-off oynamasına rağmen hedefine ulaşamadı. 2010-2011 sezonunda 1. Lig'e de veda eden siyah-beyazlı ekip, 2014-2015'te ise 2. Lig'den düşmüştü.