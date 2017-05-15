ANKARA'NIN 30 YIL SONRA TAKIMI YOK!

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Can Sevim ise “Ligden düşmüş olabiliriz ancak Kolej gelecek sezon, olmazsa bir sonraki sezon olması gereken yere dönecektir” dedi.

Obradoviç, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, “Önemli olan kendimize, rakip takıma saygılı olmak ve ciddi şekilde oynamaktı” diye konuştu.

Normal sezonu birinci sırada bitirdiklerini hatırlatan Obradovic, “Bundan daha önemlisi, herkes çok sağlıklı ve tam kadro antrenman yapabiliyoruz. Bu maç için taraftarlara da teşekkür etmek lazım, çünkü bir kez daha çok güzel bir atmosfer oluşturdular. Bu destek, takım için çok önemli” diye konuştu.

Obradoviç, gelecek sezon Ankara’dan Süper Ligde takımın yer almayacağı ile ilgili düşüncesinin sorulmasına ise şu karşılığı verdi:

“Ankara, Basketbol için güzel bir şehir. Kaliteli bir izleyici kitlesi var. Bu arenada Ankara’dan bir takımın olmamasına üzüldüm. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, Başkent’tn 1-2 takım bu organizasyonun içinde yer almalı.”

KISA SÜREDE BU LİGE DÖNECEĞİZ



Halk Enerji TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Can Sevim ise “Ligden düşmüş olabiliriz ancak Kolej gelecek sezon, olmazsa bir sonraki sezon olması gereken yere dönecektir” dedi.

Sevim, Fenerbahçe’nin çok geniş bir kadrosunun olduğunu belirterek, “Fenerbahçe’nin THY Avrupa Ligi’ni kazanacak potansiyelde olduğunu düşünüyorum. Umarım kendi seyircimiz önünde kazanmayı başarırlar” diye konuştu.

TED Ankara Kolejliler’in uzun yıllardır basketbolun içinde olduğunun altını çizen Sevim, “TED’in, Ankara’da da çok önemli bir yeri vardır. Ligden düşmüş olabiliriz ancak çalışmaya devam edeceğiz. Yeniden Süper Lige dönme için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

TED Kolejliler’in küme düşmesi, Birinci Ligde mücadele eden Türk Telekom’un da play-off ilk turunda elenmesinin ardından, Ankara’nın 30 yıl sonra basketbolun bir numaralı vitrininde takımı olmayacak.

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