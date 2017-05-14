Ümraniyespor 1 - Altınordu 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

ÜMRANİYESPOR 1 - ALTINORDU 2

Ümraniyespor 1 - Altınordu 2

TFF 1. Lig 33. haftasında Ümraniyespor ile Altınordu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altınordu 2-1 kazandı.

274 Okunma

Ümraniyespor 1 - Altınordu 2

TFF 1. Lig 33. haftasında Ümraniyespor ile Altınordu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-1 kazandı.

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Erol Yükseker, Ömer Tunç, Ömer Can Sokullu (38' Bahadır Taşdelen), İbrahim Akdağ, Bulut Kaya, Serdar Özbayraktar (79' Emircan Altıntaş), Steve Beleck, Mahatma Otoo (73' Abdullah Halman)

Teknik Direktör:

Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Arif Morkaya, Okan Derici (90' Oğulcan Ülgün), Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu (79' Alican Özfesli), Barış Alıcı, Fatih Aktay (80' Hasan Kabze)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 19: Fatih Aktay (Altınordu), DK 44: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), DK 64: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), DK 90: Barış Alıcı (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 50: Mehmet Sedef (Ümraniyespor), DK 56: Arif Morkaya (Altınordu), DK 68: Sinan Osmanoğlu (Altınordu), DK 69: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), DK 89: Bahadır Taşdelen (Ümraniyespor)

﻿

Ümraniyespor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
TFF 1. Lig'de kritik pazar
İşte UEFA Lisansı alan kulüplerimiz
TFF 1. Lig: 33. hafta hakemleri
TFF 1. Lig'de kim çıkacak, kim düşecek?
İşte 33. ve 34. hafta programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿