ÜMRANİYESPOR 1 - ALTINORDU 2

Ümraniyespor 1 - Altınordu 2
TFF 1. Lig 33. haftasında Ümraniyespor ile Altınordu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-1 kazandı.
Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Erol Yükseker, Ömer Tunç, Ömer Can Sokullu (38' Bahadır Taşdelen), İbrahim Akdağ, Bulut Kaya, Serdar Özbayraktar (79' Emircan Altıntaş), Steve Beleck, Mahatma Otoo (73' Abdullah Halman)
Teknik Direktör:
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Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Arif Morkaya, Okan Derici (90' Oğulcan Ülgün), Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu (79' Alican Özfesli), Barış Alıcı, Fatih Aktay (80' Hasan Kabze)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 19: Fatih Aktay (Altınordu), DK 44: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), DK 64: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), DK 90: Barış Alıcı (Altınordu)
Sarı Kartlar: DK 50: Mehmet Sedef (Ümraniyespor), DK 56: Arif Morkaya (Altınordu), DK 68: Sinan Osmanoğlu (Altınordu), DK 69: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), DK 89: Bahadır Taşdelen (Ümraniyespor)
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