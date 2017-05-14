Eskişehirspor 2 - Gaziantep BŞB 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

ESKİŞEHİRSPOR 2 - GAZİANTEP BŞB 2

Eskişehirspor 2 - Gaziantep BŞB 2

TFF 1. Lig 33. haftasında Eskişehirspor ile Gaziantep BŞB Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

314 Okunma

Eskişehirspor 2 - Gaziantep BŞB 2

TFF 1. Lig 33. haftasında Eskişehirspor ile Gaziantep BŞB Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Eskişehirspor: Ruud Boffin, Aykut Akgün (38' Uğur İnceman), Tarık Çamdal, Hakan Çinemre, Hasan Hüseyin Acar, Erkan Zengin, Bilal Aziz, Hürriyet Güçer, Ramazan Övüç (38' Semih Şentürk), Bruno Mezenga, Axel Meye (66' Kaan Kanak)

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Gaziantep BŞB: Adam Stachowiak, Uğur Akdemir, Özgür Özkaya, Serge Akakpo, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Erdal Güneş (84' Cumali Bişi), Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan (73' Erhan Kartal), Ramazan Civelek, Muhammet Reis

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Hakem: Tolga Özkalfa, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Erkan Engin

Goller: DK 19: Erdal Güneş (Gaziantep BŞB), DK 51: Semih Şentürk (Eskişehirspor), DK 57: Mehmet Erdem Uğurlu (Gaziantep BŞB), DK 75: Bruno Mezenga (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 42: Özgür Özkaya (Gaziantep BŞB), DK 55: Hakan Çinemre (Eskişehirspor), DK 61: Mehmet Erdem Uğurlu (Gaziantep BŞB), DK 67: Uğur İnceman (Eskişehirspor), DK 71: Gökhan Alsan (Gaziantep BŞB), DK 83: Erdal Güneş (Gaziantep BŞB)

﻿

Eskişehirspor - Gaziantep BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
TFF 1. Lig'de kritik pazar
İşte UEFA Lisansı alan kulüplerimiz
TFF 1. Lig: 33. hafta hakemleri
''Şartlar bizi play-off'a götürürse...''
TFF 1. Lig'de kim çıkacak, kim düşecek?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿