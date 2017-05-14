ESKİŞEHİRSPOR 2 - GAZİANTEP BŞB 2

Eskişehirspor 2 - Gaziantep BŞB 2
TFF 1. Lig 33. haftasında Eskişehirspor ile Gaziantep BŞB Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Eskişehirspor: Ruud Boffin, Aykut Akgün (38' Uğur İnceman), Tarık Çamdal, Hakan Çinemre, Hasan Hüseyin Acar, Erkan Zengin, Bilal Aziz, Hürriyet Güçer, Ramazan Övüç (38' Semih Şentürk), Bruno Mezenga, Axel Meye (66' Kaan Kanak)
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
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Gaziantep BŞB: Adam Stachowiak, Uğur Akdemir, Özgür Özkaya, Serge Akakpo, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Erdal Güneş (84' Cumali Bişi), Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan (73' Erhan Kartal), Ramazan Civelek, Muhammet Reis
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
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Hakem: Tolga Özkalfa, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Erkan Engin
Goller: DK 19: Erdal Güneş (Gaziantep BŞB), DK 51: Semih Şentürk (Eskişehirspor), DK 57: Mehmet Erdem Uğurlu (Gaziantep BŞB), DK 75: Bruno Mezenga (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: DK 42: Özgür Özkaya (Gaziantep BŞB), DK 55: Hakan Çinemre (Eskişehirspor), DK 61: Mehmet Erdem Uğurlu (Gaziantep BŞB), DK 67: Uğur İnceman (Eskişehirspor), DK 71: Gökhan Alsan (Gaziantep BŞB), DK 83: Erdal Güneş (Gaziantep BŞB)
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