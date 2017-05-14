Giresunspor 1 - Denizlispor 0
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GİRESUNSPOR 1 - DENİZLİSPOR 0

Giresunspor 1 - Denizlispor 0

TFF 1. Lig 33. haftasında Giresunspor ile Denizlispor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Giresunspor 1-0 kazandı.

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Giresunspor 1 - Denizlispor 0

TFF 1. Lig 33. haftasında Giresunspor ile Denizlispor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 1-0 kazandı.

Giresunspor: Eser Altın, Hüsamettin Tut, Berkan Yıldırım, Özgür Yılmaz, Onur Demir, Panajotis Dimitriadis, David Abwo, Recep Aydın, Dodo, Volkan Okumak, Özgürcan Özcan

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Burak Altıparmak, Anıl Taşdemir, Berkan Afşarlı, Barış Örücü, Taşkın İlter (60' İsmail Güven), Ziya Alkurt, Leandro Kappel

Teknik Direktör: Kenan Atik

Hakem: Ali Şansalan, Ahmet Şimşek, Ahmet Ayaz, Çağdaş Altay

Gol: DK 14: Volkan Okumak (Giresunspor)

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