ADANA DEMİRSPOR 1 - SİVASSPOR 1

Adana Demirspor 1 - Sivasspor 1
TFF 1. Lig 33. haftasında Adana Demirspor ile Sivasspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas, Nikola Raspopovic, Oğuzhan Berber, Tiago Bezerra, Berkay Samancı (80' Petar Grbic), Sercan Kaya (66' Leroy George), Mehmet Taş, Servan Taştan, Pote, Mustafa Durak
Teknik Direktör: Tekin İncebaldır
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Sivasspor: Tolgahan Acar, John Boye, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Ziya Erdal (69' Gökhan Süzen), Adem Koçak, Hakan Arslan, Galip Güzel (56' Burhan Eşer), Emre Kılınç, Ergin Keleş, Leandrinho (65' Yiğit İncedemir)
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Hakem: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Cevdet Kömürcüoğlu, Sarperbarış Saka
Goller: DK 36: John Boye (Sivasspor), DK 88: Tiago Bezerra (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 41: Leandrinho (Sivasspor), DK 43: Sercan Kaya (Adana Demirspor), DK 45: Emre Kılınç (Sivasspor), DK 49: Servan Taştan (Adana Demirspor)
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