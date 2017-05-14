Manisaspor 2 - Şanlıurfaspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

MANİSASPOR 2 - ŞANLIURFASPOR 0

Manisaspor 2 - Şanlıurfaspor 0

TFF 1. Lig 33. haftasında Manisaspor ile Şanlıurfaspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Manisaspor 2-0 kazandı.

251 Okunma

Manisaspor 2 - Şanlıurfaspor 0

TFF 1. Lig 33. haftasında Manisaspor ile Şanlıurfaspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisaspor 2-0 kazandı.

Manisaspor: İsmail Şahmalı, Erman Bulucu, Daniel Dimov, Fahri Akyol (72' Ümit Yasin Arslan), Ufuk Budak, Umut Gündoğan (85' Emre Öztürk), Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı (77' Hakan Turan), Gökhan Sazdağı, Slavko Perovic, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, İzzet Yıldırım, Cemil Adıcan, Andrei Marc, Caner Cavlun, Abdulaziz Solmaz (60' Mertcan Çam), Hüseyin Kala (70' Batuhan Karadeniz), Kağan Söylemezgiller, Halil Köçer, Emmanuel Banahene, Iyayi Atiemwen

Teknik Direktör: Hayati Soydaş

Hakem: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey, Alper Çetin

Goller: DK 39: İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor), DK 82: Slavko Perovic (Manisaspor)

Sarı Kartlar: DK 61: Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor), DK 64: Andrei Marc (Şanlıurfaspor), DK 75: Cemil Adıcan (Şanlıurfaspor), DK 84: Slavko Perovic (Manisaspor), DK 89: Gökhan Sazdağı (Manisaspor)

Kırmızı Kart: DK 55: Kağan Söylemezgiller (Şanlıurfaspor)

﻿

Manisaspor - Şanlıurfaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
TFF 1. Lig'de kritik pazar
İşte UEFA Lisansı alan kulüplerimiz
TFF 1. Lig: 33. hafta hakemleri
Şanlıurfaspor 3 puana odaklandı
TFF 1. Lig'de kim çıkacak, kim düşecek?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿