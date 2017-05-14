MANİSASPOR 2 - ŞANLIURFASPOR 0

Manisaspor 2 - Şanlıurfaspor 0
TFF 1. Lig 33. haftasında Manisaspor ile Şanlıurfaspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisaspor 2-0 kazandı.
Manisaspor: İsmail Şahmalı, Erman Bulucu, Daniel Dimov, Fahri Akyol (72' Ümit Yasin Arslan), Ufuk Budak, Umut Gündoğan (85' Emre Öztürk), Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı (77' Hakan Turan), Gökhan Sazdağı, Slavko Perovic, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Şanlıurfaspor: Sinan Ören, İzzet Yıldırım, Cemil Adıcan, Andrei Marc, Caner Cavlun, Abdulaziz Solmaz (60' Mertcan Çam), Hüseyin Kala (70' Batuhan Karadeniz), Kağan Söylemezgiller, Halil Köçer, Emmanuel Banahene, Iyayi Atiemwen
Teknik Direktör: Hayati Soydaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey, Alper Çetin
Goller: DK 39: İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor), DK 82: Slavko Perovic (Manisaspor)
Sarı Kartlar: DK 61: Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor), DK 64: Andrei Marc (Şanlıurfaspor), DK 75: Cemil Adıcan (Şanlıurfaspor), DK 84: Slavko Perovic (Manisaspor), DK 89: Gökhan Sazdağı (Manisaspor)
Kırmızı Kart: DK 55: Kağan Söylemezgiller (Şanlıurfaspor)
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