Yeni Malatyaspor 1 - Boluspor 1
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YENİ MALATYASPOR 1 - BOLUSPOR 1

Yeni Malatyaspor 1 - Boluspor 1

TFF 1. Lig 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile Boluspor Malatya İnönü Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Yeni Malatyaspor 1 - Boluspor 1

TFF 1. Lig 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile Boluspor Malatya İnönü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Murat Akça, Mehmet Sak (56' Ahmet Aras), Caner Arıcı, Sadık Çiftpınar, Sedat Ağçay (74' Ferhat Kiraz), Eren Tozlu, İrfan Başaran (66' Murat Yıldırım), Michael Pereira, Azubuike Godson, Boubacar Diabang

Teknik Direktör: İrfan Buz

Boluspor: Melih Ağa, Ramazan Sal, Fatih Turan, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, Andre Santos (90' Kadir Bekmezci), Özgür İleri, Yusuf Emre Gültekin (78' Renato Arapi), Rydell Poepon, Chukwuma Akabueze, Guido Kocer (79' Hakan Arslan)

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Serkan Gençerler, Oğuz Terzi, Tugay Kaan Numanoğlu

Goller: DK 28: Andre Santos (Boluspor), DK 86: Boubacar Diabang (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 37: Azubuike Godson (Yeni Malatyaspor), DK 50: Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor), DK 75: Yusuf Emre Gültekin (Boluspor), DK 87: Andre Santos (Boluspor)

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