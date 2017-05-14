YENİ MALATYASPOR 1 - BOLUSPOR 1

Yeni Malatyaspor 1 - Boluspor 1
TFF 1. Lig 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile Boluspor Malatya İnönü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Murat Akça, Mehmet Sak (56' Ahmet Aras), Caner Arıcı, Sadık Çiftpınar, Sedat Ağçay (74' Ferhat Kiraz), Eren Tozlu, İrfan Başaran (66' Murat Yıldırım), Michael Pereira, Azubuike Godson, Boubacar Diabang
Teknik Direktör: İrfan Buz
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Boluspor: Melih Ağa, Ramazan Sal, Fatih Turan, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, Andre Santos (90' Kadir Bekmezci), Özgür İleri, Yusuf Emre Gültekin (78' Renato Arapi), Rydell Poepon, Chukwuma Akabueze, Guido Kocer (79' Hakan Arslan)
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Hakem: Kutluhan Bilgiç, Serkan Gençerler, Oğuz Terzi, Tugay Kaan Numanoğlu
Goller: DK 28: Andre Santos (Boluspor), DK 86: Boubacar Diabang (Yeni Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 37: Azubuike Godson (Yeni Malatyaspor), DK 50: Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor), DK 75: Yusuf Emre Gültekin (Boluspor), DK 87: Andre Santos (Boluspor)
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