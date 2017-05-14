Bandırmaspor 3 - Mersin İdmanyurdu 0
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BANDIRMASPOR 3 - MERSİN İDMANYURDU 0

Bandırmaspor 3 - Mersin İdmanyurdu 0

TFF 1. Lig 33. haftasında Bandırmaspor ile Mersin İdmanyurdu Bandırma 17 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bandırmaspor 3-0 kazandı.

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Bandırmaspor 3 - Mersin İdmanyurdu 0

TFF 1. Lig 33. haftasında Bandırmaspor ile Mersin İdmanyurdu Bandırma 17 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bandırmaspor 3-0 kazandı.

Bandırmaspor: Okan Koçuk, Özgür Çelik, Gökhan Yılmaz (78' Serkan Sözmen), Brinner, Ömer Kandemir, Marino (69' Kıvanç Karakaş), Lukas Droppa (83' Mamadou Fofana), Feridun Kıroğlu, Gökhan Karadeniz, Doğan Karakuş, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Mersin İdmanyurdu: Nikolay Mihaylov (29' Yunus Emre Aslan), Nurullah Kaya, Abdülkadir Korkut (70' Ahmet Taner Çukadar), Emrah Özyaylaz, Gökhan Akkan, Mahmut Metin, Kudbettin Tekin Oğrak, Tolga Şahin, Furkan Aydemir, Tita (60' Sinan Kaloğlu), Ricardo Pedriel

Teknik Direktör: Levent Eriş

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Uygar Bebek, Murat Ergin Gözütok, Ramazan Keleş

Goller: DK 18: Marino (Bandırmaspor), DK 24: Gökhan Karadeniz (Bandırmaspor), DK 64: Atabey Çiçek (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: DK 9: Kudbettin Tekin Oğrak (Mersin İdmanyurdu), DK 42: Tita (Mersin İdmanyurdu), DK 69: Lukas Droppa (Bandırmaspor), DK 74: Furkan Aydemir (Mersin İdmanyurdu)

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