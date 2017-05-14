Elazığspor 5 - Balıkesirspor 1
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ELAZIĞSPOR 5 - BALIKESİRSPOR 1

Elazığspor 5 - Balıkesirspor 1

TFF 1. Lig 33. haftasında Elazığspor ile Balıkesirspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Elazığspor 5-1 kazandı.

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Elazığspor 5 - Balıkesirspor 1

TFF 1. Lig 33. haftasında Elazığspor ile Balıkesirspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elazığspor 5-1 kazandı.

Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Murat Kalkan, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya (52' Youssef Yeşilmen), Tom Silva, Aldin Cajic, Berk Yıldız (46' Mesut Saray), Hamidou Traore (74' Murat Kayalı), Olanrewaju Kehinde

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Balıkesirspor: Andrija Vukovic (69' Asil Kaan Eryılmaz), Eray Ataseven, Cüneyt Köz, Doğa İşeri, İbrahim İçuz, Mehmet Boztepe, Çağatay Vatan, Akçan Deniz Sayar, Emre Akkaş (74' ), Rahmi Anıl Başaran, Şaban Tükenmez

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Erkan Özdamar, Engin Erdem, Mustafa Sönmez, Mert Güzenge

Goller: DK 7: Aldin Cajic (Elazığspor), DK 33: Rahmi Anıl Başaran (Balıkesirspor), DK 58: Olanrewaju Kehinde (Elazığspor), DK 67: Mesut Saray (Elazığspor), DK 70: Aldin Cajic (Elazığspor), DK 90: Aldin Cajic (Elazığspor)

Sarı Kartlar: DK 44: Berk Yıldız (Elazığspor), DK 68: Hamidou Traore (Elazığspor)

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