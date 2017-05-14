Göztepe 4 - Samsunspor 1
TFF 1. Lig 33. haftasında Göztepe ile Samsunspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 4-1 kazandı.
Göztepe: Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Leo Schwechlen, Canberk Dilaver, Emre Can Coşkun, Jean Jacques Gosso (89' Salim İyik), Prince Segbefia, Tayfur Bingöl (86' Aleksandr Kobakhidze), Halil Akbunar (90' Sinan Özkan), Adis Jahovic, Mehmet Umut Nayir
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
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Samsunspor: Tom Muyters, Fatih Kılıçkaya, Erkam Reşmen, Abdülkerim Bardakçı, Caner Koca (82' Vedat Bora), Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Jeroen Lumu (74' Halil İbrahim Pekşen), Göksu Türkdoğan, Murat Gürbüzerol (64' Gökay İravul), Famoussa Kone
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Hakem: Arda Kardeşler, Cem Satman, Orkun Aktaş, Burak Şeker
Goller: DK 44: Fatih Kılıçkaya (Samsunspor), DK 49: Tayfur Bingöl (Göztepe), DK 51: (Göztepe), DK 71: Adis Jahovic (Göztepe), DK 77: Halil Akbunar (Göztepe), DK 82: Jean Jacques Gosso (Göztepe)
Sarı Kartlar: DK 23: Mustafa Sevgi (Samsunspor), DK 41: Tanju Kayhan (Göztepe)
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