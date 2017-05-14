GAZİANTEPSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gaziantepspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Gaziantepspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Gaziantepspor: Marcos Garbellotto Sılveıra Pedroso, Doğanay Kılıç, Orkan Çınar, İlhan Parlak, Wallace Reıs Da Sılva, Barış Yardımcı, Paulo Vıctor Mıleo Vıdottı, Thıam Khaly Iyane, Fatau Mohomed, Musa Nizam, Nabıl Ghılas
Teknik Direktör: Bülent Uygun
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Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Nestor Fernando Muslera, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Lukas Josef Podolskı, Martın Lınnes, Sinan Gümüş, Armındo Tue Na Bangna, Semih Kaya, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Sabri Sarıoğlu
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık, Özgüç Türkalp
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