Gaziantepspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

GAZİANTEPSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gaziantepspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Gaziantepspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

311 Okunma

Gaziantepspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Gaziantepspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Gaziantepspor: Marcos Garbellotto Sılveıra Pedroso, Doğanay Kılıç, Orkan Çınar, İlhan Parlak, Wallace Reıs Da Sılva, Barış Yardımcı, Paulo Vıctor Mıleo Vıdottı, Thıam Khaly Iyane, Fatau Mohomed, Musa Nizam, Nabıl Ghılas

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Nestor Fernando Muslera, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Lukas Josef Podolskı, Martın Lınnes, Sinan Gümüş, Armındo Tue Na Bangna, Semih Kaya, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Sabri Sarıoğlu

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık, Özgüç Türkalp

﻿

Dilmen TFF Başkanlığına aday olacak mı?
İşte UEFA Lisansı alan kulüplerimiz
31. haftanın hakemleri açıklandı
Özbek, Tudor kararını açıkladı
İşte forma satış rakamları
Galatasaray, Real Madridli yıldızın peşinde
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿