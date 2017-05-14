Aytemiz Alanyaspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AYTEMİZ ALANYASPOR - K KARABÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Aytemiz Alanyaspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Aytemiz Alanyaspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 31. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Alanya Oba Stadı

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mayele Fabrice Nsakala, Danıel Joao Santos Candeıas, Georgıos Tzavellas, Kenneth Josıah Omeruo, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama, Vagner Sılva De Souza

Teknik Direktör: Safet Susiç

K Karabükspor: Paul Papp, Marıus Valerıca Gaman, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Iasmın Latovlevıcı, Andre Bıyogo Poko, Barış Başdaş, Ermın Zec, Yevgen Seleznov, Crıstıan Tanase, Ahmet Şahin, Andrıı Blıznıchenko

Teknik Direktör: Zoran Barısıc

Hakem: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir, Emre Malok

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