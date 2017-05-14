AYTEMİZ ALANYASPOR - K KARABÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Aytemiz Alanyaspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 31. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Alanya Oba Stadı
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mayele Fabrice Nsakala, Danıel Joao Santos Candeıas, Georgıos Tzavellas, Kenneth Josıah Omeruo, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama, Vagner Sılva De Souza
Teknik Direktör: Safet Susiç
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K Karabükspor: Paul Papp, Marıus Valerıca Gaman, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Iasmın Latovlevıcı, Andre Bıyogo Poko, Barış Başdaş, Ermın Zec, Yevgen Seleznov, Crıstıan Tanase, Ahmet Şahin, Andrıı Blıznıchenko
Teknik Direktör: Zoran Barısıc
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Hakem: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir, Emre Malok
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