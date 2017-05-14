Osmanlıspor 0 - Akhisar Bel. 4
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR 0 - AKHİSAR BEL. 4

Osmanlıspor 0 - Akhisar Bel. 4

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Osmanlıspor ile Akhisar Bel. Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Akhisar Bel. 4-0 kazandı.

235 Okunma

Osmanlıspor 0 - Akhisar Bel. 4

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Osmanlıspor ile Akhisar Bel. Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 4-0 kazandı.

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Numan Çürüksu, Vaclav Prochazka, Koray Altınay (46' Avdija Vrsajevic), Mehmet Güven (52' Thievy Bifouma), Raul Rusescu, Luiz Carlos, Badou Ndiaye, Aminu Umar, Pierre Webo (69' Adam Maher)

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu (85' Orhan Taşdelen), Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Ricardo Vaz Te, Custodio (38' Aykut Çeviker), Olcan Adın (77' Daniel Larsson), Soner Aydoğdu, Özer Hurmacı (84' Onur Ayık), Sokol Cikalleshi

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Barış Şimşek, Alpaslan Dedeş, Serdar Diyadin, Onur Karabaş

Goller: DK 27: Custodio (Akhisar Bel.), DK 49: Özer Hurmacı (Akhisar Bel.), DK 59: Olcan Adın (Akhisar Bel.), DK 64: Vaclav Prochazka (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 15: Custodio (Akhisar Bel.), DK 27: Numan Çürüksu (Osmanlıspor), DK 45: Raul Rusescu (Osmanlıspor), DK 87: Ömer Bayram (Akhisar Bel.)

﻿

Osmanlıspor - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
AASKF'de yeniden Murat Kandazoğlu dönemi
Osmanlıspor 2 eksikle çalıştı
Dilmen TFF Başkanlığına aday olacak mı?
İşte UEFA Lisansı alan kulüplerimiz
31. haftanın hakemleri açıklandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿