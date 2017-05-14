OSMANLISPOR 0 - AKHİSAR BEL. 4

Osmanlıspor 0 - Akhisar Bel. 4
Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Osmanlıspor ile Akhisar Bel. Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 4-0 kazandı.
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Numan Çürüksu, Vaclav Prochazka, Koray Altınay (46' Avdija Vrsajevic), Mehmet Güven (52' Thievy Bifouma), Raul Rusescu, Luiz Carlos, Badou Ndiaye, Aminu Umar, Pierre Webo (69' Adam Maher)
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu (85' Orhan Taşdelen), Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Ricardo Vaz Te, Custodio (38' Aykut Çeviker), Olcan Adın (77' Daniel Larsson), Soner Aydoğdu, Özer Hurmacı (84' Onur Ayık), Sokol Cikalleshi
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Barış Şimşek, Alpaslan Dedeş, Serdar Diyadin, Onur Karabaş
Goller: DK 27: Custodio (Akhisar Bel.), DK 49: Özer Hurmacı (Akhisar Bel.), DK 59: Olcan Adın (Akhisar Bel.), DK 64: Vaclav Prochazka (Akhisar Bel.)
Sarı Kartlar: DK 15: Custodio (Akhisar Bel.), DK 27: Numan Çürüksu (Osmanlıspor), DK 45: Raul Rusescu (Osmanlıspor), DK 87: Ömer Bayram (Akhisar Bel.)
Fikstürü - Puan Durumu