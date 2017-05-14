BANDIRMASPOR - MERSİN İDMANYURDU MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bandırmaspor - Mersin İdmanyurdu maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 33. haftasında Bandırmaspor ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 17:00'da Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Bandırmaspor: Okan Kocuk, Doğan Karakuş, Özgür Çelik, Brınner Henrıque Santos Souza, Gökhan Karadeniz, Marıno Da Sılva, Feridun Kıroğlu, Gökhan Yılmaz, Ömer Kandemir, Lukas Droppa, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
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Mersin İdmanyurdu: Kudbettin Tekin Oğrak, Mahmut Metin, Rıcardo Pedrıel Suarez, Tolga Şahin, Nıkolay Borıslavov Mıhaylov, Abdulkadir Korkut, Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz, Gökhan Akkan, Melih Gökçek, Furkan Aydemir
Teknik Direktör: Levent Eriş
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Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Uygar Bebek, Murat Ergin Gözütok, Ramazan Keleş
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